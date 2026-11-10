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Odun yüklü kamyondaki alevleri iki yolcunun dikkati söndürdü

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde odun yüklü kamyondan çıkan alevleri gören Ahmet Çalışkan ve Mahmut Alan, suyla müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Odun yüklü kamyondaki alevleri iki yolcunun dikkati söndürdü

Tem otoyolunda odun yüklü kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı

TEM Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeki odun yüklü bir kamyonun alt kısmında yangın çıktı. Olay, yoldan geçen iki vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan İstanbul'a gitmekte olan Ahmet Çalışkan ve Mahmut Alan, İstanbul istikametinde ilerleyen 54 AOZ 135 plakalı kamyonun altından duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti. Durumu fark eden iki kişi, kamyon sürücüsüne "Araba yanıyor" diye bağırarak uyardı.

Müdahale anı:

Alan ve Çalışkan, kamyonun önüne geçip aracın durmasını sağladı. Kendi araçlarında bulunan suyla alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangının kısa sürede söndürülmesini sağladı ve alevlerin kamyonu tamamen sarması engellendi.

Olası riskler ve çıkarılan dersler:

Kamyondaki yükün odun olması nedeniyle yangının hızla büyüme riski bulunuyordu; müdahalenin gecikmesi halinde hem araç hem de kara yolu trafiği açısından ciddi tehlike oluşabilirdi. Olay, trafikte karşılaşılan acil durumlarda dikkat ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi.

Vatandaşların zamanında ve kararlı davranışı, olası bir faciayı önledi ve olayın daha büyük zararlara dönüşmesini engelledi.

ANADOLU OTOYOLU’NUN SAKARYA GEÇİŞİNDE SEYİR HALİNDEKİ ODUN YÜKLÜ KAMYONUN ALT KISMINDA ÇIKAN...

ANADOLU OTOYOLU’NUN SAKARYA GEÇİŞİNDE SEYİR HALİNDEKİ ODUN YÜKLÜ KAMYONUN ALT KISMINDA ÇIKAN YANGIN, YOLDAN GEÇEN İKİ DUYARLI VATANDAŞIN DİKKATİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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