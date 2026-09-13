Motosiklet tutkunları İnönü Mağaraları'nda buluştu: 7. Ankara Motofest renkli anlar yaşattı

Güdül'de motofest coşkusu

Güdül ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen 7. Ankara Motofest, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını İnönü Mağaraları çevresinde bir araya getirdi. Festival alanında birbirinden farklı modeller meraklı gözlerle incelendi, katılımcılar sohbetler ve gösteriler eşliğinde zaman geçirdi.

Buluşma ve etkinlikler:

Etkinlik kapsamında açık alan sergileri, kısa sürüş etkinlikleri ve motosikletlere dair teknik sohbetler gerçekleştirildi. Katılımcılar, hem kendi araçlarını tanıtma hem de diğerlerinin deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu. Festival atmosferi, farklı şehirlerden gelen grupların birlikteliğiyle canlı bir görüntü oluşturdu.

Doğa ve tarihle buluşma:

Organizasyonun yapıldığı İnönü Mağaraları çevresi, mekanın doğal ve tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için uygun bir zemin sundu. Katılımcılar sadece motosiklet tutkusunu paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda Güdül'ün çevresel ve kültürel değerlerini de gözlemleme imkanı elde etti.

Festival, yerel alanın tanıtılmasına katkı sağlarken, motosiklet camiasının buluşma ihtiyacını karşılayan sıcak ve samimi bir etkinlik olarak öne çıktı.

ANKARA’NIN GÜDÜL İLÇESİNDE BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN ANKARA MOTOFEST, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN MOTOSİKLET TUTKUNLARINI İN-ÖNÜ MAĞARALARI’NDA BİR ARAYA GETİRDİ.