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Balmoral ziyaretleri mercek altında: eski prens Andrew ve Epstein ilişkisi inceleniyor

İskoçya polisi, eski prens Andrew’un Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile 1999’daki Balmoral ziyaretlerini araştırdığını ve soruşturmanın erken aşamada olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Balmoral ziyaretleri mercek altında: eski prens Andrew ve Epstein ilişkisi inceleniyor

İskoçya polisi soruşturmayı doğruladı

İskoçya Polis Teşkilatı, Kral III. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor ile cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ve Epstein’in ortağı Ghislaine Maxwell arasındaki ilişkiler ve bu kişilerin Balmoral Kalesi’ndeki ziyaretleri hakkında gelen bilgileri incelediklerini açıkladı. Yetkililer, gelen bilginin ardından soruşturmanın başlatıldığını ve sürecin halen "çok erken aşamada" olduğunu belirtti.

Soruşturmanın odak noktaları:

İskoçya polisinin açıklamasına göre soruşturma, 1999 yılında Epstein ve Maxwell’in Andrew’un daveti üzerine Balmoral’a yaptığı ziyarete ilişkin bilgilere dayanıyor. Polis sözcüsü Sky News’e yaptığı açıklamada, teşkilatın söz konusu bilgilerden haberdar olduğunu ve aktif soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Basında yer alan haberlere göre Epstein ve Maxwell, 1990’ların sonları ile 2000’lerin başlarında kraliyet konutlarında sık sık misafir olarak anıldı.

Balmoral’ın ve ziyaretlerin arka planı:

Balmoral Kalesi, 1852’den beri İngiliz kraliyet ailesinin mülkiyetinde bulunuyor; ayrıca Kraliçe II. Elizabeth 2022’de Balmoral’da hayatını kaybetmişti. Polis açıklaması, soruşturmanın yalnızca ziyaretlerin varlığı ve bağlamıyla sınırlı olduğunu ve şu an için iddiaya dayalı yeni cezai tespitler yapılmadığını ima ediyor.

Andrew’un statüsündeki değişiklikler

Andrew ile Epstein ilişkisi uzun süredir kamuoyunun gündeminde. Haberde aktarıldığı üzere eski prens, 17 Ekim 2025 tarihinde Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Buckingham Sarayı, Andrew’un prenslik unvanının alınarak monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi’ndeki konutundan çıkmasının istendiğini bildirdi.

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Andrew, resmi açıklamaların ardından 4 Şubat tarihinde Windsor’daki evinden ayrıldı. Jeffrey Epstein, 2019 yılında ABD’de tutuklu bulunduğu hapishanede 66 yaşında ölmüştü; Ghislaine Maxwell ise Epstein için kız çocukları temin etmekle rol aldığı gerekçesiyle 2022’de 20 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Polisin açıklaması, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu ve daha fazla detayın ancak soruşturma ilerledikçe paylaşılacağını işaret ediyor. Resmi makamlar tarafından yapılacak ek açıklamalar bekleniyor.

İSKOÇYA POLİSİ, KRAL III. CHARLES&#039;IN KARDEŞİ ANDREW MOUNTBATTEN-WİNDSOR&#039;UN CİNSEL SUÇLARDAN HÜKÜM...

İSKOÇYA POLİSİ, KRAL III. CHARLES'IN KARDEŞİ ANDREW MOUNTBATTEN-WİNDSOR'UN CİNSEL SUÇLARDAN HÜKÜM GİYEN ABD'Lİ MİLYARDER JEFFREY EPSTEİN VE EPSTEİN'İN ORTAĞI GHİSLAİNE MAXWELL İLE BALMORAL KALESİ'NDE GEÇİRDİĞİ SÜRELERLE İLGİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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