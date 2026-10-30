Erzincan’ın üretim hikâyeleri iki kareyle uluslararası sergide

Erzincan’dan çekilen iki fotoğraf uluslararası sergide

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda Erzincan'dan iki eser sergilenmeye değer bulundu. Seçilen fotoğraflar kentteki üretim ve insan hikâyelerini sanat diliyle taşıyor.

seçilen eserler:

Yarışmada Aynur Bostan imzalı Çoban Haydar ve Sema Mermertaş imzalı Yün Eğirme adlı fotoğraflar sergilenmeye değer eserler arasında yer aldı. Her iki kare de Erzincan'ın günlük yaşamından ve üretim süreçlerinden kesitler sunuyor.

kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin görünürlüğü:

Bu fotoğraflar, Erzincan'ın tarım, hayvancılık ve üretim kültürünü sanat aracılığıyla görünür kılarak kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtımına katkı sağlıyor. Uluslararası etkinlikler, yerel emek ve yaşam biçimlerinin geniş izleyiciye ulaşmasına olanak tanıyor.

ERZİNCAN'DAN İKİ FOTOĞRAF ULUSLARARASI YARIŞMADA SERGİLENMEYE DEĞER BULUNDU