Balya'da sabah sarsıntısı: 2,4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli endişe oluşturdu

Balya'da sabah sarsıntısı

Balıkesir'in Balya ilçesinde sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölge sakinlerini uyandırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre deprem saat 05.22'de ve büyüklüğü 2,4 olarak tespit edildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelmesi ses ve uğultu şeklinde hissedilmesine yol açtı.

madene bağlı endişe ve yerel reaksiyon:

İlçenin girişinde faaliyet gösteren ve kurşun-çinko üretimi yapan Eczacıbaşı Esan adlı madende zaman zaman yapılan patlatmalar bölgede yaşayanları sarsıntılara duyarlı hale getirmiş durumda. Sabah vakti yaşanan uğultu ve sarsıntı, birçok kişide önce madende bir göçük veya kaza olabileceği endişesi yarattı. Madende çalışan yakınları için vatandaşlar hem telefonla hem de bizzat madene gelerek bilgi almaya çalıştı; bölgedeki hareketlilik, depremin AFAD verileriyle doğrulanmasının ardından azaldı.

yetkili açıklamaları ve durum değerlendirmesi:

Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olayın deprem kaynaklı olduğunu ve uğultunun endişe yarattığını belirtti. Başkan Gaga, depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ifade etti. Şu an için resmi kurumlarca bildirilen hasar veya yaralanma kaydı bulunmuyor; bölge sakinleri normal yaşantılarına döndü.

Yetkililer, benzer küçük sarsıntılarda bilgilenme ve yetkililere başvurma konusunda sakin olunması gerektiğini vurguluyor. AFAD ve yerel yönetim ekipleri takip ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR'İN BALYA İLÇESİNDE 2,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELEN DEPREM BİR İLÇEYİ ADETA AYAĞA KALDIRDI. İLÇEDE YAŞAYANLAR MADENDE GÖÇÜK MEYDANA MEYDANA GELDİ.