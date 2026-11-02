bandırma külefli mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Külefli Mahallesi'nde trafik kazası

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk güvenlik önlemlerini aldı ve yaralılara müdahale edildi.

Müdahale ve ulaşım:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 1 kurtarma aracı ve 5 personel ile ulaşan ekipler, çarpışan araçların 16 GA ve 10 CHC plakalı otomobiller olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, gerekli tıbbi kontroller için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Ekipler olay yerinde güvenliği sağladı ve trafik akışını düzenledi. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedenine ilişkin değerlendirme soruşturma tamamlandıkça netleşecek.

BANDIRMA’DA TRAFİK KAZASI 2 KİŞİ YARALI