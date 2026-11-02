Üniversitede gençlere sağlıklı ilişki ve dijital şiddet eğitimi

Üniversitede kapsamlı ilişki ve şiddet farkındalığı eğitimi

Düzce Üniversitesi, gençlerin ilişkilerde sağlıklı davranışları benimsemesi ve şiddetin farklı boyutlarına karşı bilinçlenmesi amacıyla bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Program, Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü.

Eğitimin içeriği:

Eğitim modülü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) kapsamında hazırlanmış yönlendirmelere göre kurgulandı. Oturumlarda sağlıklı ilişkilerin temel özellikleri, dijital şiddet türleri ve maruz kalındığında izlenecek hukuki ve idari başvuru yolları ele alındı. Katılımcılar örnek vakalar üzerinden risk belirleme ve güvenli iletişim pratikleri hakkında bilgi edindi.

Hedef kitle ve uygulama:

Program, Düzce Üniversitesi merkez ve ilçe yerleşkelerinde 8 farklı mekânda toplam 9 oturum halinde gerçekleştirildi. Eğitimler, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarının sunumlarıyla yürütüldü ve özellikle üniversiteli genç kadınların sağlıklı ilişki dinamiklerini tanıması, dijital şiddet karşısında bilinçlenmesi ve şiddet durumunda başvurabilecekleri destek mekanizmalarını bilmeleri hedeflendi.

Katılımcılar, erişebilecekleri kurumlar, acil başvuru kanalları ve psikososyal destek süreçleri hakkında uygulamalı bilgiler alırken, üniversite kampüsünde güvenli ortamların güçlendirilmesine yönelik öneriler de paylaşıldı. Eğitim programı, gençlerin farkındalığını artırmayı ve şiddete karşı somut savunma yolları geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN EĞİTİMLERDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SAĞLIKLI İLİŞKİLER, DİJİTAL ŞİDDET VE ŞİDDETLE MÜCADELE YOLLARI ANLATILDI. EĞİTİMLER, 8 FARKLI MEKANDA 9 OTURUM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.