Dolar 49,9642 +0,07%
Euro 56,0159 +0,53%
Bist 10.729,04 -0,28%
Altın Gram 6.266,99 +0,06%
EUR/USD 1,1206 +0,36%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Burdur’da sabaha karşı traktör yangını ev ve depoyu kullanılamaz hale getirdi

Burdur’un Kemer ilçesi Pınarbaşı köyünde sabaha karşı traktörde başlayan yangın kısa sürede eve, depo ve tarım araçlarına sıçradı; tanktaki 4 ton mazot zarar gördü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur’da sabaha karşı traktör yangını ev ve depoyu kullanılamaz hale getirdi

yangının gelişimi:

Burdur’un Kemer ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde saat 05.30 sıralarında O.Ç.’ye ait park halindeki traktörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün çevresindeki tarım aletlerine, eve ve depo olarak kullanılan müştemilata sıçradı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve zarar:

Söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınsa da, olayda ev, müştemilat, traktör ve römork tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, tank içerisinde bulunan yaklaşık 4 ton mazot da yangından zarar gördü.

soruşturma ve etkileri:

Yangın sonrası ev ve depo olarak kullanılan yapılar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer hasarın boyutunu belirlemeye çalışıyor.

BURDUR&#039;UN KEMER İLÇESİNDE SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA BİR EV, DEPO, TRAKTÖR VE TARIM ALETLERİ...

BURDUR'UN KEMER İLÇESİNDE SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA BİR EV, DEPO, TRAKTÖR VE TARIM ALETLERİ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, TANK İÇERİSİNDE BULUNAN 4 TON MAZOT DA YANGINDA ZARAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Park halindeki otomobil Kayapınar'da alevlere teslim oldu
images

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 61 aranan şahıs yakalandı
images

Orman sessizliğini bozan saldırı: mantar toplayan adam yaralandı
images

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

Midyat Devlet Hastanesi'nden çocuklara akülü araba ile moral desteği

Haydi tenise kulüpte pilot uygulaması Antalya'da başladı

Ekimde Bolu'da kapsamlı operasyon: bin 52 şüpheli gözaltına alındı, 82 tutuklama

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı