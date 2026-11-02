Burdur’da sabaha karşı traktör yangını ev ve depoyu kullanılamaz hale getirdi

yangının gelişimi:

Burdur’un Kemer ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde saat 05.30 sıralarında O.Ç.’ye ait park halindeki traktörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün çevresindeki tarım aletlerine, eve ve depo olarak kullanılan müştemilata sıçradı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve zarar:

Söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınsa da, olayda ev, müştemilat, traktör ve römork tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, tank içerisinde bulunan yaklaşık 4 ton mazot da yangından zarar gördü.

soruşturma ve etkileri:

Yangın sonrası ev ve depo olarak kullanılan yapılar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer hasarın boyutunu belirlemeye çalışıyor.

BURDUR'UN KEMER İLÇESİNDE SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA BİR EV, DEPO, TRAKTÖR VE TARIM ALETLERİ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, TANK İÇERİSİNDE BULUNAN 4 TON MAZOT DA YANGINDA ZARAR GÖRDÜ.