Dolar 49,8889 -0,08%
Euro 56,0334 +0,56%
Bist 10.699,53 -0,56%
Altın Gram 6.261,07 +0,12%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Sosyal medyada polis ve gazeteci kılığına giren zanlı tutuklandı

İzmir'de polis ve gazeteci kılığına girip sahte paylaşımlar yapan A.U.Ş., operasyonda yakalandı; ikametinde silah, mermi, polis kokartı ve kimlik bulundu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sosyal medyada polis ve gazeteci kılığına giren zanlı tutuklandı

Olayın kısa özeti

İzmir merkezli bir soruşturmada, sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatı amblem ve armalarını kullanarak kendisini hem polis hem de basın mensubu gibi gösteren bir kişi yakalandı. Yapılan tespitlerde şahsın zaman zaman polis, zaman zaman da gazeteci rolü üstlenerek paylaşımlar yaptığı belirlendi.

operasyon ve yakalama:

Soruşturmayı yürüten birimler arasında Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri yer aldı. Ekiplerin ortak çalışması sonucunda, A.U.Ş. isimli zanlının sosyal medya hesaplarında Emniyet Teşkilatı'na ait ibareler ve 'Polis Haber' ile 'Basın Polis' gibi ifadeler kullandığı tespit edildi. Zanlının, başta İzmir Adliyesi olmak üzere farklı noktalarda görevliymiş gibi dolaştığı, sosyal medya paylaşımlarında bazen 'İzmir Adliyesi’nde göreve devam' ifadesine yer verdiği kaydedildi.

Yapılan operasyonla şüpheli yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

ele geçirilen deliller:

Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunanlar arasında; namlu ağzı açık olduğu görülen 1 adet tabanca, bu tabancaya ait içi boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli 4 fişek, 1 adet TYT marka el telsizi ile üzerinde Polis ibaresi bulunan 8 kokart ve kimlik yer aldı.

Emniyet birimleri, ele geçirilen malzemeler ve sosyal medya kayıtları doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Klasik otomobillerin kimliği değiştirildi: 39 kişi adliyeye sevk edildi
images

Rutin kontrolde yakalandı: kamyonda 500 kilo kaçak tütün
images

Bolu'da köpek kavgası sahipleri birbirine düşürdü
images

Eskişehir'de motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehirli yardım grubu Şanlıurfa köy okuluna kütüphane kurdu

Bolu'da köpek kavgası sahipleri birbirine düşürdü

Ak Lease'ten Proparco ortaklığıyla enerji dönüşümüne 50 milyon euro destek

Sincan Belediyesi'nden geleceğe nota: Türk müziği çocuk korosu kuruldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı