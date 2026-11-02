Sosyal medyada polis ve gazeteci kılığına giren zanlı tutuklandı

Olayın kısa özeti

İzmir merkezli bir soruşturmada, sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatı amblem ve armalarını kullanarak kendisini hem polis hem de basın mensubu gibi gösteren bir kişi yakalandı. Yapılan tespitlerde şahsın zaman zaman polis, zaman zaman da gazeteci rolü üstlenerek paylaşımlar yaptığı belirlendi.

operasyon ve yakalama:

Soruşturmayı yürüten birimler arasında Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri yer aldı. Ekiplerin ortak çalışması sonucunda, A.U.Ş. isimli zanlının sosyal medya hesaplarında Emniyet Teşkilatı'na ait ibareler ve 'Polis Haber' ile 'Basın Polis' gibi ifadeler kullandığı tespit edildi. Zanlının, başta İzmir Adliyesi olmak üzere farklı noktalarda görevliymiş gibi dolaştığı, sosyal medya paylaşımlarında bazen 'İzmir Adliyesi’nde göreve devam' ifadesine yer verdiği kaydedildi.

Yapılan operasyonla şüpheli yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

ele geçirilen deliller:

Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunanlar arasında; namlu ağzı açık olduğu görülen 1 adet tabanca, bu tabancaya ait içi boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli 4 fişek, 1 adet TYT marka el telsizi ile üzerinde Polis ibaresi bulunan 8 kokart ve kimlik yer aldı.

Emniyet birimleri, ele geçirilen malzemeler ve sosyal medya kayıtları doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER