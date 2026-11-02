Kış öncesi aktarlara yöneliş artıyor: ıhlamur ve kuşburnu talepte öne çıktı

Kış hazırlıkları ve aktarlara artan ilgi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde uzun yıllardır aktar olarak hizmet veren Metin Ağılönü, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşların bağışıklık desteği amaçlı bitkisel ürünlere yöneldiğini söyledi. Ağılönü, soğuk algınlığı, grip, nezle ve öksürük gibi üst solunum yolu şikâyetlerine karşı hem kuru bitkiler hem de macun ve pekmez çeşitleri sunduklarını belirtti.

Hangi ürünler öne çıktı:

Aktarın verdiği bilgiye göre bu sezon satışlarda en çok talep gören ürünlerin başında ıhlamur ve kuşburnu geliyor. Ayrıca hatmi çiçeği, adaçayı, hibiskus, tarçın, zencefil ve zerdeçal da sıkça tercih ediliyor. Esnaf, bu ürünleri hem tek başına hem de karışımlar halinde müşterilere sunuyor.

Ağılönü, ıhlamurun hem yapraklı hem çiçekli formlarının bulunduğunu, çiçekli ıhlamurun aromasının ve mineral içeriğinin yapraklı ıhlama göre daha yüksek olduğunu aktardı. Kuşburnunun kaynatılarak tüketilmesinin C vitamini desteği sağladığını ve vücut direncini artırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Doz uyarısı ve güvenli kullanım:

Bitkisel ürünlerin faydalarının yanında yanlış veya aşırı kullanımının zarar verebileceğine dikkat çeken Ağılönü, ürünlerin uzmanların belirttiği ölçüler dâhilinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı kullanımın hastalığı yenmeyeceğini, aksine metabolizmayı olumsuz etkileyebileceğini belirtti ve tüketim miktarlarına uyulmasını önerdi.

Ağılönü ayrıca bu destekleri sadece hasta olduktan sonra değil, hastalanmayı beklemeden bağışıklığı güçlü tutmak amacıyla da kullanılabileceğini söyledi. Keçiboynuzu pekmezi, propolis ve arı poleni gibi ürünlerin de düzenli kullanımda vücut direncini artırıcı takviyeler arasında yer aldığını belirtti.

Pekmezler, macunlar ve kozalak şurubunun rolü:

Öksürük ve solunum yolu şikâyetleri için zencefilli ve andızlı macunların etkili olduğunu kaydeden aktar, kuşburnu pekmezi, keçiboynuzu pekmezi ve andız pekmezinin tercih edildiğini söyledi. Ayrıca kozalak pekmezi ya da macunu ile kozalak şurubunun KOAH, astım ve öksürük gibi durumlarda fayda sağladığını aktardı.

Ürün seçiminde kişisel şikâyet, kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçların göz önünde bulundurulmasının önemine işaret eden aktar, tüketicilerin aktarlardan bu konuda bilgi alabileceklerini belirtti.

Sonuç olarak, kış mevsimi yaklaşırken aktarlardaki ürün çeşitliliği ve talep artışı dikkat çekiyor; tüketicilere ise ürünleri önerilen ölçülerde ve bilinçli şekilde kullanmaları hatırlatılıyor.

ESKİŞEHİR'DE UZUN YILLARDIR AKTARLIK YAPAN METİN AĞILÖNÜ, YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE KARŞI BİTKİSEL ÜRÜNLER SUNARKEN BU ÜRÜNLERİN MUTLAKA UZMANLARIN BELİRTTİĞİ ÖLÇÜLER DÂHİLİNDE TÜKETİLMESİ GEREKTİĞİ UYARISINDA BULUNDU.