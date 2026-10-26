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Bandırma merkezli operasyon: tapu ve veriler üzerinden rüşvet iddiası

Bandırma merkezli operasyonda tapu, emlak ve inşaat bağlantılı şüphelilerden 15 kişi gözaltına alındı; bu kişilerden 7'si tutuklandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bandırma merkezli operasyon: tapu ve veriler üzerinden rüşvet iddiası

Bandırma merkezli rüşvet ve veri ele geçirme soruşturması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürütülen soruşturmada, rüşvet ile üçüncü kişilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesine ilişkin operasyon düzenlendi. Soruşturmayı yürüten birim olarak Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı isimlendirilirken, operasyonu icra eden ekipler Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri oldu.

operasyonun kapsamı:

Operasyon eş zamanlı olarak Bandırma, Gönen, Erdek, Biga ve Gebze adreslerinde gerçekleştirildi. Soruşturmada tapu, emlak ve inşaat sektörleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şüphelilerin bulunduğu, bu kişiler hakkında üçüncü kişilere ait taşınmaz bilgileri ile adres ve iletişim verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek bazı işlemlerde avantaj sağlandığı iddiası üzerinde duruldu.

Adres aramalarında çok sayıda cep telefonu ve çeşitli belgeye el konuldu; ele geçirilen materyaller üzerinde inceleme yapıldığı bildirildi.

tutuklama ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen toplam 15 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 7'sine adli kontrol hükümleri uygulandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve delil değerlendirmesi ile soruşturma kapsamının genişleyebileceğini bildirdi. Olayla ilgili adli süreç ve komisyon incelemeleri takip edilmeye devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 15 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ (ARŞİV)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 15 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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