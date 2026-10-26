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yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yamanlar Sokak'ta, yayaya çarpma tehlikesi gören kadın 'Dövüş antrenörüyüm ben' diyerek sürücüye yumruk attı; görüntüler var.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada

Olayın yaşandığı nokta:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Katlı Pazar önü Yamanlar Sokakta yaşanan arbedede bir kadın ile araç sürücüsü arasında tartışma büyüdü. İddiaya göre seyir halindeki otomobil nedeniyle bir yaya ezilme tehlikesi yaşayınca, çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken bir olay gelişti.

Kadının tepkisi ve sözleri:

Olay yerine müdahale eden kadın, aracın başında bekleyen sürücüye yüksek sesle tepki gösterdi. Kadının söylediği sözler arasında "Dövüş antrenörüyüm ben. Şurada benim salonum. Kadını eziyordun" ifadeleri yer aldı. Tartışmanın devam etmesi üzerine kadın koşarak sürücüye doğru yürüdü ve yumruk atmaya başladı.

Görüntülerde neler var:

Çevredeki bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının sürücüyle sözlü münakaşası, ardından koşup yumruk attığı anlar net biçimde görülüyor. Kavgayı gören diğer vatandaşlar zamanında araya girerek tarafları ayırdı ve gerilimin daha da tırmanmasının önüne geçildi.

Olayda herhangi bir ağır yaralanma veya gözaltı bilgisi görüntülerde yer almıyor; ancak sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel müdahaleye dönmesi dikkat çekti. Görüntüler, yerde veya araçta belirgin bir hasar kaydedilmediğini, olayın kısa süre içinde çevredekilerin müdahalesiyle sonlandığını gösteriyor.

Yaşanan bu tür sokak tartışmaları, trafik ve yaya güvenliğinin yanı sıra insanların anlık tepkilerinin nasıl kontrolden çıkabildiğini de ortaya koyuyor. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, benzer durumlarda polis ve sağlık görevlilerine haber verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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