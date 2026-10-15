Dolar 49,4139 +0,08%
Euro 55,5071 +0,48%
Bist 12.107,25 -0,09%
Altın Gram 6.635,17 +1,67%
EUR/USD 1,1210 +0,47%
Brent Petrol 103,97 -1,97%
--°

Liselerde afet bilinci: gençler deprem ve acil durumlara hazırlanıyor

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, iki lisede düzenlenen eğitimlerde öğrencilere afet öncesi, anı ve sonrası için doğru davranış ve tedbirleri anlattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Liselerde afet bilinci: gençler deprem ve acil durumlara hazırlanıyor

Liselerde afet bilinci: gençler deprem ve acil durumlara hazırlanıyor

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen afet farkındalık eğitimlerinde öğrencilere karşılaşılabilecek başlıca afet türleri hakkında bilgiler verildi.

eğitimin içeriği:

Eğitimlerde, özellikle deprem olmak üzere olası afet senaryoları ele alındı. Katılımcılara afet öncesi, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler, güvenli tahliye yöntemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı ve görsel örneklerle anlatıldı.

amaç ve beklentiler:

Programın hedefi, öğrencilere afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyi kazandırmak; muhtemel bir durumda doğru ve bilinçli hareket etmeyi alışkanlık haline getirmelerini sağlamaktı. Eğitimler, gençlerin hem kişisel hem de okul içi güvenlik bilincini güçlendirmeye yönelik olarak planlandı.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde nano lipozom sprey için klinik araştırma...
images

Denizli'de kadınlara yönelik sağlık ve şiddet eğitiminde seferberlik
images

Elazığ'da meteorolojik uyarı sonrası ikili eğitim bugün öğleden sonra sonlandırı...
images

Ölçme-değerlendirmede yön değişiyor: ortaokul ve lise matematiğinde beceri odakl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ordu'da aralıklı sağanak günlük hayatı etkiliyor

Sokaklar güvende: Sakarya'da eş zamanlı operasyonda 14 gözaltı

Naksan davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Yargıtay kararının ardından duruşma ertelendi

Konya'da koordineli narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı