Liselerde afet bilinci: gençler deprem ve acil durumlara hazırlanıyor

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen afet farkındalık eğitimlerinde öğrencilere karşılaşılabilecek başlıca afet türleri hakkında bilgiler verildi.

eğitimin içeriği:

Eğitimlerde, özellikle deprem olmak üzere olası afet senaryoları ele alındı. Katılımcılara afet öncesi, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler, güvenli tahliye yöntemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı ve görsel örneklerle anlatıldı.

amaç ve beklentiler:

Programın hedefi, öğrencilere afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyi kazandırmak; muhtemel bir durumda doğru ve bilinçli hareket etmeyi alışkanlık haline getirmelerini sağlamaktı. Eğitimler, gençlerin hem kişisel hem de okul içi güvenlik bilincini güçlendirmeye yönelik olarak planlandı.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ