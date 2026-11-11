Bandırma'da Adalet Ormanı'nda geleceğe nefes

Bandırma'da fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında, Mustafa Alper Adalet Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik, Bandırma'da ağaçlandırma ve toplumsal dayanışma vurgusuyla yapıldı.

Program ve katılımcılar:

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programa Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Onur Durna, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Sg. Ütğm. Seyit Emre Çelik, Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel, Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, hâkimler, savcılar ve kurum amirleri katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt yaptı.

Adalet Ormanı'nın anlamı ve yürütülen çalışma:

Kurt konuşmasında, Mustafa Alper'in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan Adalet Ormanı'nın yalnızca ağaçlandırma sahası olmadığını; adalet duygusunun, toplumsal dayanışmanın ve geleceğe yönelik umutların da simgesi olduğunu vurguladı. Projenin 2019 yılından bu yana kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti ve adalet teşkilatı olarak çalışmayı bir toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Kurt, ülke genelinde 740 adalet ormanına ulaşıldığını, 2,5 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulduğunu ve 4 milyonun üzerinde ağacın bakım çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydederek bu çalışmanın bir parçası olmaktan duydukları gururu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve programa katılanlar, Mustafa Alper Adalet Ormanı'nda fidan dikimi yaptı. Etkinlik, dikim çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi ve katılımcılar arasında dayanışma ile çevreye katkı mesajı öne çıktı.

BANDIRMA'DA 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, MUSTAFA ALPER ADALET ORMANI'NDA FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.