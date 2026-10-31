mustafa Er: net oyunla 3-0, ancak hedef daha yüksek

bursaspor-bandırmaspor maçının ardından:

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Mustafa Er performans ve yönetim tercihleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Er, maçın başından itibaren istekli bir oyun sergilediklerini ve erken gollerin kontrolü sağlamada belirleyici olduğunu vurguladı.

oyun anlayışı ve skor değerlendirmesi:

Mustafa Er, takımı için 'net bir oyun, net bir galibiyet' tanımını kullanırken hücum ve savunma dengisinin altını çizdi. Er, takımın karşılaşma boyunca hem hücum hem savunma organizasyonunu sahaya yansıttığını belirterek özellikle rakibe 90 dakika boyunca pozisyon vermediklerini söyledi. Ayrıca bu sezon ilk kez duran toptan gol attıklarını vurgulayarak set parçasının önemine işaret etti. Er, skoru değerlendirirken 'Çok daha farklı kazanabilirdik' ifadesini kullanarak pozisyon yaratma konusunda memnuniyetini dile getirdi.

Teknik direktör, takımın gol ortalaması hedeflerine henüz ulaşmadığını da açıkladı. Bugünkü maçla birlikte 3 gol atılmış olsa da Er, hedefledikleri 2,5-3 gol ortalamasına tam olarak ulaşmadıklarını, öte yandan savunma tarafında yediği gol ortalamasını 1 veya altına çekmeleri gerektiğini ifade etti. Er ayrıca oynanan maçların dağılımına dikkat çekerek 'Oynadığımız 9 maçta 3 gol yemişiz ama 4 maçta 8 gol gördük kalemizde' değerlendirmesini paylaştı.

oyuncu yönetimi ve gelecek taktiksel öncelikler:

Maçın ikinci yarısında yapılan değişikliklerin bir nedeni olarak oyuncu sağlığını ve fikstürü gösteren Mustafa Er, Juergen Elitim ve Barış Gök'ün kart sınırında olduğunu belirtti. Er, Barış'ı yedekte tuttuğunu, Elitim'i ise fazla zorlamadıklarını ifade ederek oyuncuları koruma amaçlı tercihlerin bilinçli yapıldığını söyledi. Teknik adam, takımın maç içinde temposunu düşürmesine ise temkinli yaklaşarak toplu ve topsuz alanda yüksek tempoyu koruma gereğini yineledi.

Kelechi Iheanacho hakkında da konuşan Er, Nijeryalı forvetin önceki haftadan kalan bir sakatlığı olduğunu, bu nedenle tam kapasite değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Er, oyuncuya güveninin tam olduğunu söyleyerek 'Canı sağ olsun, daha çok gol atacağı maçlar olacak' ifadesini kullandı.

Son olarak Er, önlerindeki maçın zorluğuna dikkat çekti. Teknik direktör, 6 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Antalyaspor mücadelesinin kolay geçmeyeceğini, rakibin sürpriz bir yenilgi yaşadığını ve ciddi şekilde ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Er, hem kendi hem de rakip takımın oynamak isteyen ekipler olduğunu, bu yüzden seyir zevki yüksek bir mücadele beklediğini sözlerine ekledi.

BANDIRMASPOR’U 3-0 MAĞLUP EDEN BURSASPOR’DA MUSTAFA ER, RAKİBE 90 DAKİKA POZİSYON VERMEDİKLERİNİ BELİRTEREK, "ÇOK DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK" DEDİ.