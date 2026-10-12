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Bandırma'da doğal manzara çöplerle bozuldu: cam şişeler taş duvarlara bırakıldı

Bandırma'da deniz manzaralı yeşil alana bırakılan cam şişe, plastik ve diğer atıklar görüntü kirliliği ve can güvenliği riski yarattı; temizlik istendi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Bandırma'da doğal manzara çöplerle bozuldu: cam şişeler taş duvarlara bırakıldı

Bandırma'da atıklar yeşil alanı kapladı

Bandırma ilçesinde deniz manzarasına hakim bir yeşil alanın farklı noktalarında biriken atıklar, bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından görüntülendi. Çekilen görüntülerde çok sayıda cam şişe, plastik poşet ve çeşitli çöplerin doğal zeminde ve taş duvarların üstünde bırakıldığı görülüyor. Manzara, hem estetik açıdan bozulmaya yol açtı hem de kamuoyunda çevre temizliği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

görüntü kirliliği ve sağlık riski:

Taş duvarların üzerine gelişigüzel bırakılan cam şişeler özellikle öne çıkıyor. Açık alanlarda bırakılan cam şişelerin kırılması, yürüyüş yapanlarda yaralanma tehlikesi yaratmasının yanı sıra çevredeki canlılar için de risk oluşturuyor. Uzun süre temizlenmeyen atık birikintileri, rüzgâr ve yağmur etkisiyle denize ve çevreye yayılabilecek, yerel ekosistemi etkileyebilecek bir tehdit oluşturuyor.

beklenen önlemler ve çağrı:

Vatandaşlar, çöplerin belirlenen atık toplama noktalarına bırakılması gerektiğini vurguluyor; aynı zamanda ilgili birimlerden söz konusu alanlarda temizlik çalışması yapılması bekleniyor. Yetkililerin düzenli denetim, uyarı levhaları ve atık toplama altyapısının güçlendirilmesi gibi adımlar atması, hem görsel kirliliğin önlenmesi hem de kamusal sağlığın korunması açısından önem taşıyor.

Bandırma'nın doğal güzelliklerinin korunması için toplumsal sorumluluk öne çıkıyor; vatandaşların duyarlılığı ve kurumların hızlı müdahalesi, benzer sorunların tekrarlanmasını engelleyecektir.

BANDIRMA’DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

BANDIRMA’DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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