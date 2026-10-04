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Bandırma'da mutfak tüpünün ateşlenmesi sonucu patlama: 8 kişi yaralandı

Bandırma 17 Eylül Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde mutfak tüpünün ateşlenmesi sonucu patlama ve yangın çıktı; 8 kişi yaralandı, iki daire kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bandırma'da mutfak tüpünün ateşlenmesi sonucu patlama: 8 kişi yaralandı

Bandırma'da sabah saatlerinde tüp patlaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında toplam 8 kişi yaralandı. Olay, 17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan 4 katlı binada sabah saatlerinde yaşandı.

Patlamanın oluş şekli ve ilk bulgular:

İddialara göre, daire sakini Hasan Çelikalp kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde doğal gaz kaçağından şüphelendi. Çay demlemek amacıyla tüpü ocakta yakmasıyla birlikte patlama meydana geldi ve hızla yangına dönüştü. Çelikalp'in vücudunda yanıklar oluştuğu bildirildi.

Müdahale, yaralananlar ve hasar durumu:

Patlama sonrası bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti; itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama ve yangın nedeniyle iki daire kullanılamaz hale geldi. Yaralananlar arasında ilk müdahalesi yapılan kişilerden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı. Patlamanın kesin nedeni soruşturma ve yapılacak teknik incelemelerle belirlenecek.

Vatandaşların benzer olaylara karşı gaz ve tüp kullanımı konusunda dikkatli olmaları, şüpheli koku durumunda yetkililere haber vermeleri ve güvenlik önlemlerini uygulamaları önem taşıyor.

BALIKESİR&#039;İN BANDIRMA İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMANIN ARDINDAN ÇIKAN...

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMANIN ARDINDAN ÇIKAN YANGINDA 8 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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