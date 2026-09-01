Bandırma'da yeni adli yıl adaletin etkinliği ve hızına vurgu yapılarak açıldı

Bandırma'da 2026-2027 adli yılı açılışı:

Adli tatilin sona ermesiyle Bandırma Adliye Binası önünde gerçekleştirilen törenle 2026-2027 adli yılı resmi olarak başladı. Açılışta yargı camiasının temsilcileri bir araya gelerek yeni döneme ilişkin beklenti ve sorumluluklara dikkat çekti.

Törene katılanlar:

Törene Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar, zabıt katipleri ve adliye personeli katıldı. Katılımcılar, adli yılın açılışında meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

Başsavcının mesajı:

Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, konuşmasında yeni adli yılın Bandırma ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Kurt, vatandaşların beklentilerine en hızlı ve adil şekilde karşılık verme hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini belirtti ve yargı mensuplarının adaletin etkin ve zamanında gerçekleşmesi için özveriyle görev yaptığını vurguladı.

Kurt ayrıca vefat eden meslektaşlarını anarak hayatını kaybeden yargı mensuplarına Allah’tan rahmet diledi. Yeni adli yılın barış, güven ve huzurun devamına vesile olmasını temenni eden Başsavcı, hâkim, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve tüm adliye personelinin yeni adli yılını kutladı.

Tören, yapılan konuşmaların ardından sona erdi; katılımcılar yeni dönemde adalet hizmetinin kalitesini ve erişimini artırma kararlılığını yeniden teyit etti.

BANDIRMA’DA 2026-2027 ADLİ YILI TÖRENLE AÇILDI