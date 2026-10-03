Bankalar, yeşil dönüşümü finanse etmek için enerjiye 1 trilyon lira aktardı

TBB ve IEA yetkilileri buluştu:

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" başlıklı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda bankacılık sektörünün enerji dönüşümünü finanse etmedeki rolü, uluslararası iş birlikleri ve COP31'in sunduğu fırsatlar ele alındı.

bankacılık sektörünün enerjiye sağladığı kredi:

Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün enerjiye kullandırdığı kredi miktarının 1 trilyon TL’nin üzerinde olduğunu belirtti. Proje finansmanı tarafında ise enerjiye verilen kredi büyüklüğü 695 milyar TL olarak kaydedilirken, bunun 347 milyar TL'lik bölümünün yenilenebilir enerji kredilerinden oluştuğu aktarıldı. Çakar, "Enerji sektörüne verilen her 100 TL'lik proje finansmanının 53 TL'si yenilenebilir enerjiye sağlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Bankacılık kesimi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretime geçişi destekleyen finansman araçlarıyla sürece katkı sunmayı sürdürecek. Çakar, sektörün daha fazla kaynağı yeşil ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmayı, uluslararası finansman imkânlarını ülkeye çekmeyi ve yeni finansman modelleri geliştirmeyi öncelik olarak gördüğünü vurguladı.

COP31 ve elektrifikasyon hedefi:

Dr. Fatih Birol, COP31'in Türkiye için "muazzam bir fırsat" olduğunu söyleyerek Antalya'da alınacak kararların hem ulusal hem de küresel düzeyde güçlü sinyal vereceğini ifade etti. Birol, elektriğin enerji sistemlerindeki payının bugün yaklaşık %23 olduğunu ve Antalya hedefiyle bunun 2035 yılına kadar %35'e çıkarılmasının amaçlandığını aktardı.

Bu hedefin arkasında uzun bir yatırım zinciri bulunduğuna dikkat çeken Birol, Türkiye'nin hedeflerini uluslararası platformlarda savunmasının ve diğer ülkelerin taahhüt vermesinin hem ülke hem de küresel yatırım ortamı için kritik kazanımlar yaratacağını belirtti.

yatırımların yönü ve küresel tablo:

Toplantıda ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı verilerine referans verilerek 2026'da küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının beklendiği ve bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerjiye yönelmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı. Çakar, 1,5 derece hedefi için yıllık yaklaşık 7,8 trilyon dolarlık iklim yatırımına ihtiyaç duyulduğunu, mevcut küresel iklim finansmanının ise yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek finansman açığının altını çizdi.

Birol, dünyada yatırımların dağılımının hızla değiştiğini; geçmişte yatırımların yaklaşık %40'ının yenilenebilir enerjiye, %60'ının fosil kaynaklara gittiği bir tablonun yerini bu yıl tam tersine bıraktığını ve yenilenebilir yatırımların hızla büyüdüğünü söyledi. Hem teknoloji hem politika dinamiklerinin bu dönüşümü desteklediğini vurguladı.

Her iki yetkili de COP31'i yeni finansman modelleri, uluslararası iş birlikleri ve taahhütlerin genişletilmesi yönünde önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Bankacılık sektörü, yeşil dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade ederken, Antalya'da verilebilecek güçlü taahhütlerin hem piyasalara hem de yatırımlara belirleyici bir yön verebileceği belirtildi.

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI BAŞKANI (IEA) FATİH BİROL (SOLDA), TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB) BAŞKANI ALPASLAN ÇAKAR (SAĞDA).