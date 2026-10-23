Çivril'in geleneksel Koçak üzümü yeniden tezgâhlarda

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Koçak Dağı eteklerinde yetişen ve kendine özgü aromasıyla bilinen Koçak üzümü yeniden pazara indi. Ürün, kilogram bazında 75 ila 100 lira arasında fiyatlandırılıyor ve yöresel tat arayanların ilgisini çekiyor.

yöresel değer ve üretim azalması:

Koçak üzümü bölgenin yöresel ürünleri arasında yer alıyor ancak üretim geçmiş yıllara göre düşmüş durumda. Üretici Nursel Çakır, eskiden bu üzümün daha yaygın olduğunu; bugünse miktarın azaldığını ancak lezzetin korunmaya devam ettiğini vurguluyor. Çakır, "Koçak üzümü tadıyla nam salmış özel bir türdür. 30-40 yıl önce herkes yetiştirirdi. Şimdi azaldı ama tadını bilen vazgeçemiyor" diyerek hem nostaljiyi hem de talebi özetliyor.

soğuğa dayanıklılık ve tazelik avantajı:

Ürünün en belirgin özelliklerinden biri soğuk havaya karşı dayanıklılığı. Çakır, diğer çeşitlerin sezonu sona erdikten sonra bile Koçak üzümünün dalında taze kalabildiğini belirtiyor: "Diğer tüm üzüm çeşitleri bittiğinde bile Koçak üzümünü dalından koparıp taze bir şekilde yiyebilirsiniz. Soğuğa dayanıklı olması bizim için en büyük avantaj." Bu özellik, Koçak üzümünü tüketiciler için farklı kılıyor ve tezgâhlarda dikkat çekmesini sağlıyor.

NURSEL ÇAKIR KOÇAK ÜZÜM