Çavdarhisar'da ekili alan beyanları yerinde ve uzaktan tespitle doğrulanıyor

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Tespit (UAT) sonuçlarına dayanarak saha çalışmaları yürütüyor.

çalışmanın yapıldığı köyler:

Program kapsamında Hacımahmut, Ağrı ve Zobu köylerinde ürün beyan doğrulama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, CBS ve UAT verilerinden elde edilen göstergeleri yerinde kontrol ederek beyanların doğruluğunu tespit ediyor.

amaç ve uygulama esasları:

Çalışma, 2026 Üretim Yılı Ürün Beyan Doğruluğu Tespiti ile Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Uygulamaları Talimatı kapsamında yürütülüyor ve tarımsal desteklerin adil dağılımı ile üretim planlamasının sağlanmasını hedefliyor.

İlçe müdürlüğü, doğrulama sürecinin devam ettiğini ve sonuçların ilgili kayıtlarla karşılaştırılarak kesin sonucun belirleneceğini bildiriyor.

ÇAVDARHİSAR’DA ÜRÜN BEYAN DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR