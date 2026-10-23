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Muğla Büyükşehir’ten Köyceğiz’e kapsamlı yol ve yağmursuyu altyapı yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’de yaklaşık 70 km yol ağında altyapı yeniliyor; 6 bin 570 m yağmursuyu hattı ve menfezlerle taşkın riski azaltılacak.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muğla Büyükşehir’ten Köyceğiz’e kapsamlı yol ve yağmursuyu altyapı yatırımı

Çalışmanın kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukları azaltmak amacıyla kapsamlı yol ve altyapı çalışmaları yürütüyor. Proje kapsamında belediyenin yetki alanındaki yaklaşık 30 kilometrelik yol ağında doğrudan müdahale edilirken, Köyceğiz Belediyesi ile imzalanan protokol uyarınca ilçe belediyesine ait yaklaşık 40 kilometrelik yol için de altyapı ve üstyapı işleri yapılıyor. Toplamda sahada yaklaşık 70 kilometrelik yol ağı hedefleniyor.

Altyapı imalatları ve öncelikli güzergâhlar:

Çalışmaların ilk aşamasında altyapı imalatlarına öncelik veriliyor; Atatürk Bulvarı, İnönü Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi gibi ilçe trafiği için kritik hatlarda zemin ve drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi planlandı. Bu kapsamda toplam 6 bin 570 metre yağmursuyu hattı döşeniyor ve sistem kapasitesini artırmak amacıyla 620 metre uzunluğunda, 2x1 kesitli yağmursuyu menfezi imalatları gerçekleştiriliyor. Bu altyapı yatırımlarıyla yollar üzerindeki su birikintilerinin önlenmesi ve üstyapı ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Cengiz Topel ve Haldun Menteşoğlu uygulamaları:

Cengiz Topel Caddesi ile Haldun Menteşoğlu Caddesi üzerinde özellikle yağmursuyu deşarjı ve menfez geçişlerine yoğunlaşıldı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde biriken yağmursularının Köyceğiz Gölü’ne güvenli şekilde yönlendirilmesini sağlayacak şekilde 6 farklı noktada menfez geçişleri tamamlandı. Ana deşarj hattı ve bir ana menfezin yapım çalışmaları ise Haldun Menteşoğlu Caddesi’nde devam ediyor.

Hedefler ve yerel yönetim mesajı:

Yürütülen yatırımların temel hedefi, yoğun yağış anlarında yüzeysel su akışlarının kontrollü biçimde uzaklaştırılması ve mevcut yağmursuyu sisteminin kapasitesinin artırılmasıdır. Bu sayede ulaşım ağı, olumsuz hava koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirilecek, yol konforu ve güvenliği iyileştirilecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ile koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalarla hem kısa vadeli kullanım rahatlığını hem de uzun vadeli altyapı direncini amaçlıyor.

Başkan Ahmet Aras: "Muğla’mızın 13 ilçesine eşit, adil ve ihtiyaç odaklı hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köyceğiz’imizde de yaklaşık 70 kilometrelik yol ağında gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçemizin ulaşım konforunu artırırken geleceğine de yatırım yapıyoruz. Amacımız yalnızca yolları yenilemek değil, güçlü ve kalıcı altyapı yatırımlarıyla kentimizi muhtemel su baskınlarına ve iklim krizinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek. Bizim için Muğla bir bütündür. Hiçbir ilçemizi, hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan, kaynaklarımızı halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz. İlçe belediyelerimizle iş birliği içerisinde Muğla’mızın her köşesine hizmet ulaştırmayı sürdüreceğiz" dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÖYCEĞİZ’İN YOLLARINI YENİLİYOR

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÖYCEĞİZ’İN YOLLARINI YENİLİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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