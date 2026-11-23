Banten'de şekerleme fabrikasında yangın:

Endonezya'nın Banten eyaletinde cumartesi akşamı bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yetkililer, enkaz altında olduğu bildirilen yaklaşık 30 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

kurtarma çalışmaları ve riskler:

Banten Arama ve Kurtarma Ajansı, devam eden çalışmalarda enkazdaki sıcak noktaların ve binanın giderek daha dengesiz hale gelen yapısının kurtarma ekipleri için güvenlik riski oluşturduğunu bildirdi. Yetkililer, risklere rağmen arama çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirtti. Şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığı ve bunlardan 5'inin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

olası yangın nedeni ve fabrikanın durumu:

Endonezya cumhurbaşkanı danışmanı Said Iqbal, ilk raporların yangına bir klima ünitesindeki kısa devrenin neden olmuş olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya ise yangının çıktığı gün vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu açıkladı, bu da olayın insani boyutunu artırıyor.

kimlik tespiti ve soruşturma süreci:

Polis yetkilisi Wahyu Hidayati, yangının şiddeti nedeniyle enkazdan çıkarılan kurbanların kimliklerinin görsel incelemeyle tespit edilemediğini belirtti. Kimliklendirme için yakınlardan DNA örnekleri alınmaya başlandığı ve sürecin haftalar sürebileceği bildirildi. Yetkililer, hem arama kurtarma hem de adli tespit çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü vurguladı.

ENDONEZYA'DA BİR ŞEKERLEME FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELİRKEN, YAKLAŞIK 30 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.