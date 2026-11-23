Kışa hazırlanan ekiplerin bakım çalışması saldırıyla kesintiye uğradı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde altı ilde hizmet veren Dicle Elektrik, kış öncesi şebeke bakımına hız verirken Diyarbakır Sur ilçesi Gölpınar Mahallesi'nde görev yapan saha ekibi fiziksel saldırıya maruz kaldı. Bölgede drone destekli arıza tespiti yapan iki şirket çalışanı hedef alındı; olay araç kamerasına yansıdı.

Saldırı anı ve ekipman hasarı:

Ekipler, güvenlik birimleri ve mahalle muhtarına bilgi verip çalışmaya başladı. Araca yaklaşan bir kişiyle selamlaşmak isteyen görevli, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Şahıs, görevlinin elindeki dron kumandasını zorla alıp fırlattı, ardından çalışana yumruk attı, yüzüne tükürdü ve hakaretlerde bulundu. Çalışanlar, kaçak elektrik kontrolü yapmadıklarını, bakım çalışması yürüttüklerini anlatmalarına rağmen saldırı devam etti.

Saldırı sırasında dron ve dron terminali zarar gördü; bu nedenle bölgede planlanan bakım çalışması tamamlanamadı ve kış öncesi yapılmak istenen arıza tespitleri aksadı. Olay, saha personeli ile mahalle sakinleri arasında gerginliğe sebep oldu.

Hukuki süreç ve bölgeye etkileri:

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olarak belirtilen N.Ç., görevlilere karşı "Hemen gitmezseniz sizi burada öldürürüm" ifadeleriyle tehditte bulunduğu iddia ediliyor. Saldırı anına ait araç kamerası görüntüleri kaydedilip jandarmaya teslim edildi.

Saldırıya uğrayan çalışanlar, şirket avukatları ile birlikte Sur Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikâyette bulundu; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Dicle Elektrik, kamu hizmeti yürüten saha personeline yönelik saldırıların bölge halkını da mağdur ettiğine dikkat çekti ve bakım-onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürme kararlılığını vurguladı.

Olayın soruşturulması ve teslim edilen görüntülerin değerlendirilmesi sürüyor; bölgedeki bakım programlarının kaldığı yerden devam edebilmesi için yetkililerle koordinasyonun sağlandığı ifade edildi.

DİCLE ELEKTRİK'İN DİYARBAKIR'DA KIŞ ÖNCESİ BAKIM ÇALIŞMASI YÜRÜTEN SAHA EKİBİ, KENDİLERİNİ KAÇAK ELEKTRİK KONTROL EKİBİ SANAN BİR ŞAHSIN SALDIRISINA UĞRADI.