Sivrihisar'da tır kazası
Eskişehir-Ankara karayolu Eskişehir istikametinde, Sivrihisar mevkiinde bir tırın yoldan çıktığı bildirildi. Olayda tırın mısır yüklü olduğu ve çekici kısmının şarampole düştüğü öğrenildi.
kaza nasıl gerçekleşti:
Yetkililer, kazanın henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiğini ve tırın kontrolden çıktığını aktardı. Kaza bölgesinde tırın kupasının şarampole düştüğü, dorsenin yolda kaldığı ifade edildi.
sürücünün durumu:
Kazada görevli ekiplerin ilk değerlendirmesine göre sürücü yara almadan kazadan kurtuldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
KAZA
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!