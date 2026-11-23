Sivrihisar'da tır kazası

Eskişehir-Ankara karayolu Eskişehir istikametinde, Sivrihisar mevkiinde bir tırın yoldan çıktığı bildirildi. Olayda tırın mısır yüklü olduğu ve çekici kısmının şarampole düştüğü öğrenildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Yetkililer, kazanın henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiğini ve tırın kontrolden çıktığını aktardı. Kaza bölgesinde tırın kupasının şarampole düştüğü, dorsenin yolda kaldığı ifade edildi.

sürücünün durumu:

Kazada görevli ekiplerin ilk değerlendirmesine göre sürücü yara almadan kazadan kurtuldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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