Çeşme'de penaltılar belirledi: Yelkispor sahadan 1-0 galip ayrıldı

İzmir Süper Amatör Lig 2. haftasında oynanan karşılaşmada Yelkispor, konuk olduğu Çeşme Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçta iki penaltı kararı maçın kaderini belirledi; birisi golle sonuçlandı, diğeri kaçırıldı.

yelkispor'un penaltı golü:

Karşılaşmanın 15. dakikasında Yelkispor lehine verilen penaltıda topun başına geçen Koray Şengül, atışı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalanında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına Yelkispor üstünlüğüyle gitti.

çeşme'nin kaçırdığı fırsat ve maçın son bölümü:

İkinci yarıda beraberlik için baskı kuran Çeşme Belediyespor, 72. dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanan Akın Alkan topu ağlarla buluşturamayınca ev sahibi takım beraberlik şansını değerlendiremedi. Maçın kalan dakikalarında her iki takımın çabaları gol getirmeyince mücadele Yelkispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ÇEŞME BELEDİYESPOR EVİNDE YELKİSPOR'A 1-0 MAĞLUP OLDU