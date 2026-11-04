Barbaros mahalleye yeni okul: Güzel İşler İlkokulu'nun temeli atılıyor

Güzel İşler İlkokulu'nun temeli atılıyor

Başiskele Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'ne yapılacak 24 derslik ve 2 ana sınıflı Güzel İşler İlkokulu'nun temel atma töreni 9 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Proje, toplam 4 bin 20 metrekare inşaat alanı üzerine üç katlı olarak planlandı.

Tören ve hazırlıklar:

Temel atma töreni öncesinde inşaat alanını ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekipten hazırlıklar ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Özlü sosyal medya açıklamasında, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, hayata güçlü bir başlangıç yapması, Başiskele’miz adına en büyük önceliklerimizden biri. Bu anlayışla mahallemize kazandıracağımız Güzel İşler Okulumuzda temel atma aşamasına geldik. Hazırlıkları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Evlatlarımızın kendi mahallelerinde eğitim göreceği, arkadaşlıklar kuracağı, hayallerini büyüteceği bu okulun bizim için ayrı bir kıymeti var. İnşallah kapılarını açtığında ailelerimizin sevincini, çocuklarımızın ilk gün heyecanını hep birlikte paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Protokol ve açılış hedefi:

Proje, "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında hayata geçirildi. Yapım protokolü 27 Ağustos 2026 tarihinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın tarafından imzalanmıştı. Okulun 2027-2028 eğitim öğretim yılı içinde hizmete açılması hedefleniyor.

Tamamlandığında Güzel İşler İlkokulu, Barbaros Mahallesi ve çevresindeki öğrencilerin kullanımına sunulacak ve bölgedeki yerel eğitim kapasitesine katkı sağlayacak.

BAŞİSKELE'DE BARBAROS MAHALLESİ'NE YAPILACAK 24 DERSLİKLİ VE 2 ANA SINIFLI GÜZEL İŞLER İLKOKULU'NUN TEMEL ATMA TÖRENİ 9 KASIM'DA DÜZENLENECEK.