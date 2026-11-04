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Miniklerden büyük adım: Aydıntepe anaokulunda sıfır atık eğitimi

Aydıntepe'de anaokulu öğrencilerine Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi verildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Miniklerden büyük adım: Aydıntepe anaokulunda sıfır atık eğitimi

Miniklerden büyük adım: Aydıntepe anaokulunda sıfır atık eğitimi

Aydıntepe ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, çocuklara çevre bilinci ve sıfır atık alışkanlıkları kazandırılmaya çalışıldı. Etkinlikler, çocukların günlük yaşamlarına uygulanabilecek basit davranışlar üzerinde yoğunlaştı.

Programın içeriği:

Eğitimi, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri verdi. Çocuklara geri dönüşümün önemi, atıkların nasıl azaltılacağı ve geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrıştırılması anlatıldı. Bilgiler yaş seviyelerine uygun dille paylaşıldı.

Uygulamalı etkinlik ve amaçları:

Yaş gruplarına göre hazırlanan oyun ve uygulamalarla öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri hedeflendi. Eğitimde doğal kaynakların tasarruflu kullanımı üzerinde duruldu ve günlük hayatta uygulanabilecek örnek davranışlar gösterildi. Bu sayede eğitim, çocukların küçük yaşlardan itibaren çevreye karşı duyarlı alışkanlıklar geliştirmesine katkı sundu.

AYDINTEPE’DE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ

AYDINTEPE’DE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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