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Sağlık personeline kapsamlı yangın eğitimi ve uygulamalı tatbikat

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, İl Ambulans Servisi ve 22 Nolu ASM personeline itfaiye eşliğinde yangın eğitimi yaptı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sağlık personeline kapsamlı yangın eğitimi ve uygulamalı tatbikat

Eğitim içeriği:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik düzenlenen eğitim, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde yangının oluşma nedenleri, yangın sırasında yapılması gerekenler ve doğru müdahale yöntemleri ayrıntılı olarak anlatıldı. Teorik bölümde ayrıca yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve güvenli tahliye prosedürleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Uygulamalı tatbikat:

Teorik anlatımın ardından, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin desteğiyle söndürme cihazları sahada tanıtıldı. Sağlık personelinin aktif katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalı bölümde, katılımcılar gerçekçi senaryolar üzerinden yangın söndürme tüpleri kullanarak müdahale tekniklerini uyguladı ve ekip çalışması ile koordinasyon becerilerini sınadı. Tatbikat, personelin cihazları doğru tutuş, hedefleme ve söndürme adımlarını deneyimlemesine olanak sağladı.

İş birliği ve değerlendirme:

Eğitim, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve 22 Nolu Aile Sağlığı Merkezi personelinin katılımıyla tamamlandı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, olası yangın ve acil durumlara karşı personelin bilinçli ve hazırlıklı olmasının önemine vurgu yaparak eğitime katkı sunan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve görevli itfaiye personeline teşekkür etti. Yapılan uygulama, sağlık kuruluşlarında acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ VE...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ VE SÖNDÜRME TATBİKATI DÜZENLENDİ. EĞİTİMDE YANGINA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ UYGULAMALI OLARAK GÖSTERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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