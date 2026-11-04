Üniversitenin kovanları bal üretiyor, eğitime ve araştırmaya hizmet ediyor

Arıcılık ünitesi: eğitim, üretim ve araştırma:

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma ve Uygulama Ünitesi, arıcılık alanında eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyor. Ünitede bulunan 250 kovanla yıl boyunca bal üretimi gerçekleştiriliyor; 2026 yılında yaklaşık 1,5 ton bal elde edildi. Üretilen ballar, üniversitenin çiftliklerindeki satış noktalarında vatandaşa sunuluyor.

Üretim rakamları ve bölgesel verimlilik:

Ünite sorumlusu Prof. Dr. Mikail Baylan, üretimi ve araştırma önceliklerini şöyle özetliyor: "Arılara sadece bal üretimi gözüyle bakıyoruz fakat arı ürünleri tıpta insan sağlığı ve hastalıklar için kullanılıyor. Bal, polen, arı sütü ve arı zehri gibi ürünler tıpta kullanılıyor. Burada 250 adet kovanımız var. Eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel araştırmalarda yapıyoruz. Asıl amacımız ticari bir üretim değil. Bölgemizin ihtiyacı doğrultusunda bal üretimi yapıyoruz".

Baylan, bu yıl kovan başına verimin ortalama 5 kilogram olduğunu; göçer arıcılık dönemlerinde verimin 20 kilogramı geçtiğini belirtti. "Türkiye’nin 2025 yılı ortalaması 11 kilogram. Adana’nın ortalaması ise 23 kilogram. Adana bölgesi, bal üretiminde Türkiye’de 2’nci sırada." dedi. Baylan, ünitenin önceliğinin ticaret değil eğitim ve araştırma olduğunu, bu yüzden üretimin nitelik odaklı sürdürüldüğünü vurguladı. "Bu sene biz 1.5 tona yakın bal ürettik. Bu balları üniversitemizin çiftliklerinde bulunan satış noktalarında satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygulamalı eğitim: öğrencilerin deneyimi:

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 3. sınıf öğrencisi Canberk Cavlak uygulamalı eğitimin içeriğini anlattı: "Son 5 haftamızı uygulamalı şekilde burada geçiriyoruz. Burada arı kovanlarını beslemeyi, kovan düzenini, arıları beslemeyi öğreniyoruz. Hem eğlenerek hem öğrenerek vakit geçiriyoruz. Arıların düzenini, nasıl beslendiklerini, nasıl ürediklerini bizzat görerek, takip ederek öğreniyoruz. Çok eğlenceli bir alan. Arıcılık kıyafetini giymek bile bana keyif veriyor".

Bir diğer lisans öğrencisi Özlem Kırpık ise bahar döneminde kış hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Bahar döneminde olduğumuz için arıları şu an kışa hazırlıyoruz. Burada arıları beslemeyi, onlardan nasıl daha fazla verim ve ürün alabileceğimizi öğreniyoruz. Benim için hem mesleki hem hobi olarak güzel bir alan. Bu nedenle severek yapıyorum" dedi.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BÜNYESİNDEKİ ARICILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÜNİTESİ'NDE BULUNAN 250 KOVANDA BAL ÜRETİMİ YAPILDI