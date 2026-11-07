Barış yolu Mavi Bölge'de katılımcıları aynı güzergahta buluşturacak

Antalya'da COP31 ve Mavi Bölge'nin rolü:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için 2 gün kaldı. Zirve, toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda düzenlenecek ve dünya liderleri ile delegasyonların iklim geleceklerini tartışacağı diplomatik merkez Mavi Bölge 527 bin metrekarelik alan üzerinde konumlanacak.

Mavi Bölge, devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler ve uluslararası kuruluşların yer alacağı; iklim politikalarının müzakere edilip kabul edildiği ana merkez olacak.

Barış Yolu'nun işlevi:

Barış Yolu, Mavi Bölge içindeki farklı mekanları birleştiren ana yaya aksı olarak gölet boyunca uzanacak. Yol, ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde toplarken güzergâh üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştıracak.

Yol üzerindeki dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri, konferans yaşamını günlük düzeyde destekleyerek diyalog, uzlaşı ve aksiyon vizyonunu katılımcı deneyimine taşıyacak. Barış Yolu, kubbe ile kurduğu ilişki üzerinden "aynı gökkubbe altında buluşma" fikrini yansıtacak ve resmi toplantıların dışında yeni diyaloglar ile iş birliklerine zemin hazırlayacak.

Salon ve alan isimlendirmeleri:

Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna Anadolu adı verildi; bu salon devlet ve hükümet temsilcilerini ağırlayacak ve bin 794 kişilik kapasiteyle hizmet verecek. Diğer bir genel kurul salonu 828 kişilik kapasitesiyle Akdeniz Genel Kurul Salonu olarak isimlendirildi. Ayrıca Mavi Bölge'de bir Antalya Salonu da yer alacak.

Basın toplantısı salonlarından biri dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'den esinlenilerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu"; diğeri ise Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin adıyla anılacak. Toplantı odaları ise Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos gibi Anadolu coğrafyasından ve kültürel mirastan esinlenen isimlerle düzenlendi. Yan etkinlik alanlarına ise Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.

Bu düzenleme ve isimlendirmeler, Mavi Bölge'yi hem formal müzakere mekanları hem de farklı kültürler ve delegasyonlar arasında günlük etkileşimin gerçekleştiği bir ortam haline getiriyor; Barış Yolu ise bu deneyimin fiziksel ve sosyal omurgasını oluşturacak.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM ORGANİZASYONU COP31 ZİRVESİ KAPSAMINDA İKLİM MÜZAKERELERİNİN YÜRÜTÜLECEĞİ MAVİ BÖLGE'DEKİ BARIŞ YOLU, FARKLI ÜLKELERDEN VE KÜLTÜRLERDEN GELEN KATILIMCILARI AYNI GÜZERGAHTA BULUŞTURACAK. MEKANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ANA YAYA YOLU OLAN BARIŞ YOLU, COP31'İN ‘DİYALOG, UZLAŞI VE AKSİYON' VİZYONUNU KATILIMCILARIN GÜNLÜK DENEYİMİNE TAŞIYAN MEKANLARDAN OLACAK.