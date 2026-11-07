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Erzincan’ın zirvelerinde kış geri geldi: dağlar beyaza büründü

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı Ahmediye Geçidi ve Sakaltutan çevresinde dağları beyaza bürüdü; vatandaşlar eğlendi, sürücüler uyarıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan’ın zirvelerinde kış geri geldi: dağlar beyaza büründü

Erzincan’da yükseklerde kar yağışı etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, dağları ve çevredeki alanları kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle Ahmediye Geçidi ve Sakaltutan bölgelerinde etkisini artıran yağış, ziyaretçilere ve yerel halkına seyrine doyumsuz manzaralar sundu.

vatandaşların tepkisi ve manzara:

Karın gelmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar yol güzergâhlarında araçlarından inerek kar topu oynadı, fotoğraf çekti ve beyaz örtünün keyfini çıkardı. Yüksek rakımlı alanlarda oluşan bu doğal görünüm, bölgeye gelenlere kısa süreli bir kış deneyimi yaşattı.

ulaşıma etkisi ve uyarılar:

Öte yandan, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu. Sürücüler, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeden yapılan çağrılarda, seyahat eden sürücülerin kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle devam eden yağışın yoğunluğu bölgedeki güzelliği artırırken, yetkililer ve vatandaşlar güvenlik önlemlerine öncelik vermeye devam ediyor.

ERZİNCAN’IN DAĞLARINDA KAR YAĞIŞI SEYRİNE DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

ERZİNCAN’IN DAĞLARINDA KAR YAĞIŞI SEYRİNE DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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