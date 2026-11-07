Yıllar sonra Fethiye'de buluşan 1967/3 tertip askerler

Buluşmanın kapsamı:

1987-1988 yıllarında Hakkari Çukurca 8'inci Komando Taburunda vatani görevini birlikte yapan 1967/3 tertip askerleri, 32 yıl sonra başlattıkları geleneksel buluşmaların altıncısını Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdi. Toplantıya farklı illerden gelen devre arkadaşları ve eşleri katıldı; etkinlik, yıllara yayılan bir hasretin ve sürekliliğin göstergesi oldu.

Gelenek ve organizasyon:

Buluşmalar, İzmirli çavuş Okan Aşer'in çabasıyla silah arkadaşlarının birer birer bulunmasıyla başladı ve geleneksel bir seriye dönüştü. Organizasyonun yürütülmesinde Okan Aşer ile birlikte Eskişehir'den katılan Mustafa Sarı aktif rol aldı. Daha önce İzmir, Çanakkale Şehitliği, Edremit, Konya ve Denizli'de düzenlenen toplantıların ardından bu yılki ev sahibi Fethiye oldu.

Eskişehirli Mustafa Sarı'nın değerlendirmesi:

Toplantıda, dönem arkadaşlarının yanı sıra o dönemde birlikte görev yaptıkları Tim Komutanı Mahmut Karacay ile de bir araya gelindi. Eskişehir'den katılan Mustafa Sarı, organizasyonun Okan Aşer ile birlikte üstlendiklerini belirterek, "Böyle bir dostluk bu devirde herkese nasip olmaz" dedi. Katılımcılar, ortak anıları tazeleyip geçmiş günleri yad ederken, buluşmaların her yıl farklı bir ilde sürdürülmesi hedefinin altını çizdi.

HAKKARİ ÇUKURCA'DA 1987-1988 YILLARINDA VATANİ GÖREVİNİ BİRLİKTE YAPAN ASKER ARKADAŞLARI, 32 YIL SONRA BAŞLATTIKLARI GELENEKSEL BULUŞMALARININ 6'NCISINI MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ. ORGANİZASYONDA YER ALAN ESKİŞEHİRLİ MUSTAFA SARI, SİLAH ARKADAŞLARIYLA HASRET GİDERDİ.