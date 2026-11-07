Şırnak'ın sisinde dalgalanan ay yıldız

Şırnak'ta sisin örtüsü:

Yağmurun ardından etkisini artıran yoğun sis, Şırnak'ı adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle yüksek kesimler sisin ağırlığıyla yumuşarken kent silueti belirsizleşti ve uzak hatlar kayboldu.

Bayrağın sisle buluşması:

Özel Harekât polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen Türk bayrağı, yoğun sis bulutları arasında ara ara belirdi ve sonra yine sis içinde kayboldu. Bu oyunlu görünüm, izleyenlere etkileyici kareler sundu.

Doğayla bütünleşen manzara:

Sis deniziyle bütünleşen bayrak görüntüsü, Şırnak'ın doğal dokusuyla birleşerek tabloyu andıran bir manzara oluşturdu. Gökyüzü ile yer arasındaki sınırların inceldiği bu anlar, kentte kısa süreli bir görsel şölen yarattı.

IRNAK’TA YAĞMURUN ARDINDAN ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENTİ ADETA BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLARKEN, ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİNİN BULUNDUĞU NOKTADA GÖNDERE ÇEKİLEN TÜRK BAYRAĞININ SİS BULUTLARI ARASINDA DALGALANMASI VATANDAŞLARA DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI. SİSLERİN ARASINDA ZAMAN ZAMAN ORTAYA ÇIKAN, ZAMAN ZAMAN GÖZDEN KAYBOLAN AY YILDIZLI BAYRAK, ORTAYA UNUTULMAZ GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI.