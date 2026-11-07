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Sultandağı kaymakamından gaziye anlamlı ziyaret

Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka, Kıbrıs Gazisi Sümmani Gezer ve ailesini evinde ziyaret ederek taleplerini dinledi ve devlet desteğini vurguladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Emre Koç

Sultandağı kaymakamından gaziye anlamlı ziyaret

Sultandağı kaymakamının gazi ziyareti

Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka, hane ziyaretleri ve gazi buluşmaları programı kapsamında Kıbrıs Gazisi Sümmani Gezer ile ailesini evinde ziyaret etti.

samimi sohbet ve taleplerin paylaşılması:

Ziyaret samimi bir ortamda geçerken, Kaymakam Çınarka Gazi Gezer ve aile bireyleriyle bir araya gelip gündelik yaşam ve ihtiyaçlara ilişkin talepleri dinledi. Görüşmede gazilerin ve şehit yakınlarının sorunlarının takip edileceği vurgulandı.

devlet desteğinin teyidi ve takdir:

Ziyarette Kaymakam Çınarka şu ifadeleri kullandı: "Gazilerimiz bizim başımızın tacı, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin nişanesidir. Devletimizin tüm imkanlarıyla her daim gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin ailelerinin yanındayız".

Gazi Sümmani Gezer ve ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Çınarka'ya teşekkür etti. Ziyaret, katılanların birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandı.

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI KAYMAKAMI MUHAMMET ÇINARKA, HANE ZİYARETLERİ VE GAZİ BULUŞMALARI...

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI KAYMAKAMI MUHAMMET ÇINARKA, HANE ZİYARETLERİ VE GAZİ BULUŞMALARI KAPSAMINDA KIBRIS GAZİSİ SÜMMANİ GEZER VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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