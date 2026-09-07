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Baroya karşı velinin mücadelesi: kitap parası davasında avukat savunma yaptı

Adana'da piyasa değerinin yaklaşık 8 katı kitap parası talep eden özel okul davasını açan avukat Nazan Akça hakkında Adana Barosu disiplin soruşturması başlattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:28

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Baroya karşı velinin mücadelesi: kitap parası davasında avukat savunma yaptı

olay ve dava süreci:

Olay, 2023 yılında Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2000 Evler Mahallesi'ndeki Altıneller Okulları'nda başladı. İddiaya göre avukat Nazan Akça okuluna kayıt ettirdiği 9 yaşındaki kızı Dilda Ece için ders kitapları alırken okul yönetimi tarafından yönlendirildiği kitapçıdan 15 bin lira fatura çıkarıldı. Akça, aynı kitapları başka kaynaklardan temin etmek isteyince okul yönetiminin "kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez, kitaplarda online sınav şifresi var" yanıtını verdiğini öne sürdü.

Avukat Akça, kitapları aldıktan sonra yayın evini araştırdı ve kitapların piyasa fiyatının yaklaşık 2 bin lira olduğunu tespit ederek konuyu yargıya taşıdı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi; müdürlük okul hakkında soruşturma başlattı.

mahkeme süreci ve kararlar:

Hazırlanan iddianame Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dönemin kurum müdürü E.G. (46) hakkında 2024'te "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, E.G. hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

baro soruşturması ve avukatın savunması:

Mahkeme kararının haberleştirilmesinin ardından Adana Barosu, Akça hakkında "reklam yasağı"nı ihlal ettiği iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. Akça, baronun tebligat gönderdiğini, savunmasında kendisini "avukat değil, mağdur bir veli ve anne" olarak sunduğunu belirtti.

İHA muhabirine konuşan Akça, "Ben 5 yıl boyunca mücadele verdim. Mücadelemin alın teriyle bir şeyler kazanıldı" diyerek, davanın bir velinin hakkını arama çabası olduğunu vurguladı. Akça, özel okulların kitap paraları üzerinden oluşturduğu fiyat uygulamalarına karşı çıktığını ve burada amaçlarının çocukların eğitim haklarının korunması olduğunu belirtti.

Akça, baronun tavrına tepki göstererek, "Madem meslek örgütüsünüz, mücadele eden bir vatandaşın yanında durun; ancak yanında durmak yerine karşısında olup soruşturma başlatan barodan asıl ben şikayetçiyim" ifadesini kullandı. Haberde, Adana Barosu'nun konuyla ilgili sorulara cevap vermediği de yer aldı.

Olay, özel okulların kitap temini uygulamaları, velilerin tüketici hakları ve meslek örgütlerinin rolü açısından tartışma yaratırken disiplin soruşturmasının sonucu bekleniyor.

AVUKAT NAZAN AKÇA

AVUKAT NAZAN AKÇA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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