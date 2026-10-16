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Trabzon'da güney çevre yolu'nda tünel kazılarında önemli eşik aşıldı

Güney Çevre Yolu'nun birinci etabında T1 tünelinin bir tüpünde ışık görüldü; 16,5 km'lik etapta 14,5 km tünel ve çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Trabzon'da güney çevre yolu'nda tünel kazılarında önemli eşik aşıldı

Güney Çevre Yolu'nda T1 tünelinde ışık görüldü

Trabzon şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen Güney Çevre Yolu projesinin birinci etabında önemli bir aşama kaydedildi. Toplam 16,5 kilometre uzunluğundaki bu etapta tünel kazıları yoğun şekilde devam ediyor ve T1 tünelinin bir tüpünde ışık görüldü.

T1 tünelinde son durum:

Projede birinci etabın 14,5 kilometresi tünellerden oluşuyor. Bu etapta toplam 7 tünel yer alıyor ve tünellerde kazı çalışmaları sürmekte. T1 tünelinin bir tüpündeki kazı çalışmaları tamamlanmış, diğer tüpte ise çalışmaların bitme aşamasına geldiği bildirildi.

Projenin temeli 1 Mayıs 2023 tarihinde atıldı. Etap, üç gidiş ve üç geliş şeritli olacak şekilde, toplam 32 metre genişlikte planlandı. Bu düzenleme, şehir içi trafiğin rahatlatılmasını ve seyahat sürelerinin kısalmasını hedefliyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve ziyaret:

Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ile Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim projede incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından konuşan Karaismailoğlu, projenin birinci etabının 16,5 kilometre olduğunu, bunun 14,5 kilometresinin tünellerden oluştuğunu ve T1 tünelinde bir tüpün tamamlandığını vurguladı. Karaismailoğlu, "Trabzon’daki trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltacak ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak Güney Çevre Yolu Projesi’nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projenin temelini 1 Mayıs 2023’te atmıştık. O günden bu yana sahada önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Güney Çevre Yolu’nun 16,5 kilometre uzunluğundaki birinci etabının 14,5 kilometresinin tünellerden oluşuyor. Bu etapta 7 tünel bulunuyor ve tünellerde kazı çalışmaları devam ediyor. T1 tünelinin bir tüpündeki çalışmalar tamamlandı, diğer tüpte ise çalışmalar bitme aşamasına geldi" dedi.

İkinci etaba ilişkin planlar:

Birinci etabın tamamlanmasının ardından projenin ikinci etabına yönelik çalışmalar sürdürülmesi planlanıyor. Toplam 54 kilometre uzunluğunda öngörülen Güney Çevre Yolu’nun ikinci etabı için de proje çalışmaları devam ediyor; bu etapın yaklaşık yüzde 90'ının tünellerden oluşacak şekilde projelendirildiği belirtildi.

Yetkililer, ikinci etabın da yatırım programına alınıp hayata geçirilmesiyle birlikte Trabzon'un trafik sıkışıklığından arındırılmasının, vatandaşların seyahat sürelerinin kısalmasının ve şehir içi ulaşımın kolaylaşmasının amaçlandığını belirtti.

TRABZON’DA ŞEHİR İÇİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMASI HEDEFLENEN GÜNEY ÇEVRE YOLU’NUN BİRİNCİ...

TRABZON’DA ŞEHİR İÇİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMASI HEDEFLENEN GÜNEY ÇEVRE YOLU’NUN BİRİNCİ ETABINDAKİ T1 TÜNELİNDE IŞIK GÖRÜLDÜ. TOPLAM 16,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ ETABIN 14,5 KİLOMETRESİ TÜNELLERDEN OLUŞURKEN, 7 TÜNELDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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