Bartın üniversitesi iklim zirvesinde yerel çözümlerini dünyaya taşıdı

Bartın üniversitesi COP31'te akademik ve toplumsal çalışmalarını sergiledi

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünya çapından temsilcileri, bilim insanlarını ve sivil toplum kuruluşlarını iklim gündeminde buluşturdu. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi (BARÜ), oluşturduğu COP31 ekibiyle bilimsel araştırmalarını, sosyal sorumluluk projelerini ve sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarını zirvede paylaşıyor.

YÖK pavilyonunda öne çıkan projeler:

BARÜ, Yeşil Bölge içindeki YÖK Pavilyonu'nda iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin azaltılması, orman yangınlarıyla mücadele, yeşil lojistik ve kapsayıcı iklim eğitimi alanlarındaki çalışmalarını ziyaretçilere anlatıyor. Üniversitenin COP31 sürecinde kabul edilen dört projesi ise COP31 Ortak Dijital Ekran Programı kapsamında yayımlanarak katılımcıların erişimine sunuldu.

rektör ziyareti ve uluslararası görünürlük:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya zirvede ekibiyle bir araya gelip stantları inceledi; üniversitenin bilimsel birikiminin uluslararası platformda tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektörün ziyareti, BARÜ'nün akademik çıktılarının ve uygulamalı projelerinin paylaşımını güçlendirdi.

Zirve süresince BARÜ, sürdürülebilir gelecek hedeflerine yönelik çalışmalarını paydaşlarla aktarmaya devam edecek ve hem saha uygulamaları hem de eğitim modelleri aracılığıyla iklim eylemine katkı sağlamayı hedefliyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI’NDA (COP31) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMDAN YEŞİL LOJİSTİĞE KADAR FARKLI ALANLARDAKİ PROJELERİYLE YER ALIYOR.