Bartın Üniversitesi'nin iklim çalışmaları COP31 gündemini yerelden evrensele taşıyor

BARÜ'nün COP31 odaklı akademik üretimi:

Bartın Üniversitesi (BARÜ), iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yürüttüğü araştırmalarla COP31 gündemindeki konularda önemli bir akademik birikim ortaya koyuyor. BARÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve 2008-2026 dönemini kapsayan taramaya göre, Web of Science (WoS) veri tabanında 174, Scopus'ta 167 ve TR Dizin'de 64 yayın tespit edildi.

Özellikle son yıllarda artış gösteren üretim trendinde, 2026 itibarıyla Scopus'ta 39, WoS'ta 33 ve TR Dizin'de 11 yayına ulaşıldı; bu veriler BARÜ'nün iklim odaklı makale üretimindeki ivmeyi gösteriyor.

Lisansüstü tezler ve araştırma eğilimleri:

2015-2026 döneminde BARÜ'de iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda toplam 37 lisansüstü tez tamamlandı; bunların 25i yüksek lisans, 12si doktora çalışması olarak kayda geçti. Söz konusu tezlerin 8i 2024, 11i ise 2026 yılı verilerinde yer aldı.

Tez çalışmalarında öne çıkan konular arasında iklim değişikliğinin orman ekosistemlerine etkileri, kuraklık, karbon depolama, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kentleşme ve iklim değişikliğine uyum yer aldı; bu alanlar BARÜ'nün disiplinler arası araştırma yönelimini yansıtıyor.

sürdürülebilirlik projeleri ve toplumsal katkı:

Üniversitede COP31 temalarıyla uyumlu çok sayıda proje yürütülüyor. Çalışmalar arasında orman yangınlarına hassas bölgelerin haritalandırılması, sel ve kuraklık risk değerlendirmeleri, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yeşil lojistik uygulamaları, sürdürülebilir ambalaj teknolojileri ve atık yönetimi öne çıkıyor. Bu araştırmalar, bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini hedefleyen farkındalık ve uygulama çalışmalarını destekliyor.

BARÜ ayrıca çevre ve sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor; kayıtlı faaliyetler arasında 2024 yılında 41, 2025 yılında 76 ve 2026 yılının ocak-haziran döneminde 71 proje olmak üzere toplam 188 proje bulunuyor.

BARÜ'nün COP31'de sunacağı projeler:

Bartın Üniversitesi'nin COP31 kapsamında yaptığı 6 proje başvurusundan 4ü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildi. Kabul edilen projeler arasında şunlar yer alıyor: Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici'nin iklim değişikliğine bağlı taşkın ve su kıtlığı risklerinin azaltılmasına yönelik projesi; Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu ve Arş. Gör. Fidan Şevval Bulut'un orman-kent arayüzündeki yangına hassas alanların haritalandırılmasını konu alan çalışması; Arş. Gör. Dr. Fatma Akgün ve Dursun Berkay Esen'in kara yolu taşımacılığında karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen GreenRoute Lojistik projesi; ile Öğr. Gör. Nihal Özdemir'in öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için geliştirdiği kapsayıcı iklim değişikliği eğitimi projesi.

Bu projeler, BARÜ'nün hem saha odaklı hem de eğitim-öğretim boyutunda COP31 gündemine katkı sunma çabasını temsil ediyor.

rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün COP31 temalarındaki çalışmalarını şöyle değerlendirdi: "COP31 kapsamında ele alınan iklim eylemi, yeşil dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine uyum konularında üniversitemizin ortaya koyduğu akademik birikim oldukça kıymetlidir. Farklı disiplinlerde yürütülen bilimsel yayınlar, lisansüstü tezler ve sosyal sorumluluk projeleriyle uluslararası sorunlara çözüm üretmeye katkı sunuyoruz. Bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyor, yerel ihtiyaçlardan hareketle küresel hedeflere katkı sağlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte emeği geçen akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum".

BARÜ'nün COP31 ile bağlantılı akademik ve toplumsal faaliyetleri, üniversitenin yerel kapasitesini uluslararası iklim gündemiyle ilişkilendirerek bilimsel bilginin politika ve uygulamaya dönüşmesi yönünde somut adımlar attığını gösteriyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR, LİSANSÜSTÜ TEZLER VE PROJELERLE COP31 TEMALARINDAKİ NİTELİKLİ AKADEMİK BİRİKİMİNİ ORTAYA KOYUYOR.