İlkadım'da 'nezaketimizi büyütüyoruz' projesiyle okul iklimi güçlendiriliyor

Projenin amacı ve yürütülüşü:

İlkadım ilçesindeki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulunda hayata geçirilen 'Zorbalığı Değil, Nezaketimizi Büyütüyoruz' projesi; öğrencilerde olumlu davranışları geliştirmek, akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak ve okulda güvenli, sevgi temelli bir iklim yaratmak amacıyla başlatıldı. Proje, okulun rehber öğretmeni Ruşen Yıldırım koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Etkinlikler kasım ayında öğretmenlere yönelik tanıtımla, veli semineri ve öğrencilere yönelik nezaket farkındalığı çalışmalarıyla başladı. Eğitim öğretim yılı boyunca aylık temalarla ilerlemesi planlanan proje, öğretmen, öğrenci ve veli katılımını öngörüyor.

Aylık tema takvimi:

Proje kapsamında işlenecek temalar şu şekilde planlandı: Aralıkta "Güzel Sözler, Güzel Davranışlar", Ocakta "Nezaket ve Empati", Şubatta "Saygı, Hoşgörü ve Farklılıklara Değer Verme", Martta "Nezaket ve Yardımlaşma", Nisanda "Seyirci Kalma, İyiliğin Yanında Ol" ve Mayıs'ta "İyilik Bulaşıcıdır" temaları ele alınacak. Haziran'da ise "İyilik Elçileri" etkinlikleri düzenlenip yıl sonu değerlendirmesi yapılacak.

Beklenen etkiler ve paydaşların rolü:

Projede amaç, olumlu davranışların günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi; öğretmenlerin rol model olması, ailelerin ev ortamında saygı ve nezaket dilini desteklemesi ve öğrencilerin arkadaşlarına karşı duyarlı davranmasının teşvik edilmesidir. Uygulamanın sürdürülebilirliği için aylık temalar yoluyla adım adım davranış değişikliği hedefleniyor.

Proje koordinatörü Ruşen Yıldırım, daha önce yürüttükleri "Adım Adım Hedefime", "Biz Kazandık Sıra Sizde" ve "Akran Zorbalığı Değil, Akran Öğretimi" projelerine atıfta bulunarak, yeni girişimin hem akademik gelişimi hem de öğrencilerin insani değerlerini güçlendirmeye yönelik olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Çocuklarımıza yalnızca zorbalık yapmamayı değil, iyiliği çoğaltmayı, empati kurmayı, arkadaşlarına destek olmayı ve nezaketli davranmayı öğretmek istiyoruz. Hedefimiz başarılı ve iyi öğrenciler, iyi insanlar yetiştirmek" dedi.

Proje, okul içindeki nezaket, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmenin yanı sıra bu değerlerin aile ve toplum yaşamına yayılmasını amaçlıyor. Yıl boyunca uygulanacak etkinlikler ve değerlendirmelerle projenin etkileri takip edilerek, olumlu davranışların kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.

"ZORBALIĞI DEĞİL, NEZAKETİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ.