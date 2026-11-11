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Tavşanlı'da servis güvenliği odağında şoför ve rehberlere eğitim

Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi seminerinde servis şoförleri ve rehberlere öğrenci güvenliği, güvenli ulaşım ve iletişim uygulamaları anlatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı'da servis güvenliği odağında şoför ve rehberlere eğitim

seminer içeriği:

Tavşanlı ilçesinde düzenlenen eğitim, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte okul servislerinde görev yapan şoförler ve servis rehber görevlileri bir araya getirildi ve uygulamaya yönelik bilgiler paylaşıldı.

ele alınan konular:

Eğitim kapsamında Okul Servislerinde Öğrenci Güvenliği ve Okul ve Aile başlıkları üzerinde duruldu; öğrencilerin güvenli ulaşımı, çocuklarla doğru ve etkili iletişim kurulması, güvenli servis ortamının oluşturulması ve görevli personelin sorumlulukları ayrıntılı olarak ele alındı.

amaç ve beklentiler:

Çocukların güvenliğini önceleyen bir anlayışla planlanan seminerin hedefi, servislerde güvenlik bilincini geliştirmek ve öğrenci taşımacılığında farkındalığı artırmaktır. Ayrıca görevli personele sorumluluk bilinci kazandırılması ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi öne çıkarıldı.

POLİS

POLİS

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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