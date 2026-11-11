Tavşanlı'da servis güvenliği odağında şoför ve rehberlere eğitim

seminer içeriği:

Tavşanlı ilçesinde düzenlenen eğitim, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte okul servislerinde görev yapan şoförler ve servis rehber görevlileri bir araya getirildi ve uygulamaya yönelik bilgiler paylaşıldı.

ele alınan konular:

Eğitim kapsamında Okul Servislerinde Öğrenci Güvenliği ve Okul ve Aile başlıkları üzerinde duruldu; öğrencilerin güvenli ulaşımı, çocuklarla doğru ve etkili iletişim kurulması, güvenli servis ortamının oluşturulması ve görevli personelin sorumlulukları ayrıntılı olarak ele alındı.

amaç ve beklentiler:

Çocukların güvenliğini önceleyen bir anlayışla planlanan seminerin hedefi, servislerde güvenlik bilincini geliştirmek ve öğrenci taşımacılığında farkındalığı artırmaktır. Ayrıca görevli personele sorumluluk bilinci kazandırılması ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi öne çıkarıldı.

POLİS