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Bartın Üniversitesi kampüste sağlık ve spor odaklı adımlarla bağımlılığa karşı kapsamlı politika izliyor

BARÜ, 'Spor Dostu Kampüs' ve 'Dumansız Kampüs' uygulamaları, eğitim, araştırma ve saha çalışmalarıyla öğrencileri bağımlılıklara karşı korumayı hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bartın Üniversitesi kampüste sağlık ve spor odaklı adımlarla bağımlılığa karşı kapsamlı politika izliyor

kampüs sağlığı ve politika:

Bartın Üniversitesi (BARÜ), gençlerin bağımlılıklardan korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini desteklemek için kampüs bazlı bütüncül çalışmalar yürütüyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çerçevesinde uygulanan Spor Dostu Kampüs ve Dumansız Kampüs yaklaşımları, BARÜ’nün stratejisinde merkezi bir yer tutuyor. Geçtiğimiz aylarda Kutlubey Yerleşkesi’nin aldığı "Spor Dostu Kampüs" unvanı bu yönelimin somut bir göstergesi olurken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın vurguladığı dumansız kampüs hedeflerine de katkı sağlanıyor.

eğitim, saha çalışmaları ve iş birlikleri:

Üniversite, Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya’nın desteğiyle Bağımlılıkla Mücadele Ofisi koordinasyonunda 2025-2026 akademik yılı için eğitim, araştırma, toplumsal farkındalık ve koruyucu-önleyici faaliyetleri planladı ve uyguladı. Kampüs içinde tütün ürünü kullanımını sınırlayan düzenlemelerle dumansız hava sahası şeridi oluşturuldu. Ayrıca yıl boyunca binlerce öğrenciye "Bağımlılık Türleri ve Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi verilirken, İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında risk faktörleri ve korunma yolları anlatıldı.

BARÜ, sadece geleneksel bağımlılık türleriyle değil, güncel risklerle de mücadele ediyor. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen etkinlikler sanal bahis ve kumar bağımlılığı, dijital bağımlılıklar ile ekran ve teknoloji bağımlılığına odaklanıyor ve öğrencilere bu konularda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

bilimsel araştırma ve müfredat katkıları:

Üniversitede bağımlılığın farklı boyutlarını inceleyen çalışmalar da öncelik taşıyor. Bünyede görev yapan 19 akademisyen, madde kullanım bozukluğu, teknoloji ve internet bağımlılığı, siber zorbalık ve sosyal medya kullanımı gibi konularda araştırmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, akademik müfredata entegre edilen bağımlılıkla mücadele içerikli derslerle ve öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla kampüs içinde yaygınlaşıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, bağımlılıkla mücadelede eğitimi, bilimi ve sosyal yaşamı bir araya getiren yaklaşımların BARÜ’nün önceliği olduğunu belirtti ve bu alandaki uygulamaların sürdürüleceğini ifade etti. Üniversitenin atmış olduğu adımlar, gençlerin anlamlı hedeflere yöneltilmesi ve sağlıklı bir kampüs ortamı oluşturulması yönünde somut katkılar sunuyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) GENÇLERİ BAĞIMLILIKLARDAN KORUMAK VE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) GENÇLERİ BAĞIMLILIKLARDAN KORUMAK VE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI EDİNMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA ÇEŞİTLİ ALANLARDA FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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