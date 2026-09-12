Samsun'da yeni eğitim yılı: 250 binden fazla öğrenci sınıflarda

Yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor:

2026-2027 eğitim-öğretim sezonu, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Samsun genelinde bu yıl toplam 250.562 öğrenci dersbaşı yaparken, eğitim sürecini yürütecek öğretmen sayısı 21.470 olarak açıklandı.

okul ve derslik dağılımı:

İlde eğitim verecek kurum sayısı 1.089 olarak kaydedildi. Bu okullarda bulunan toplam derslik sayısı ise 13.276 olup, mevcut altyapı yeni dönemin örgütlenmesi için temel veri sağlıyor.

sınıf başına düşen öğrenci sayıları:

Resmi verilere göre derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokullarda 18, genel ortaöğretimde 21, mesleki ve teknik okullarda ise 18 olarak belirtildi. Bu oranlar, sınıf büyüklükleri ve kaynak dağılımı açısından eğitim planlamasında önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

SAMSUN’DA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIYLA BİRLİKTE 250 BİN 562 ÖĞRENCİ VE 21 BİN 470 ÖĞRETMEN DERS BAŞI YAPACAK.