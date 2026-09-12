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Samsun'da yeni eğitim yılı: 250 binden fazla öğrenci sınıflarda

14 Eylül Pazartesi başlayacak 2026-2027 eğitim yılında Samsun'da 1.089 okulda 13.276 derslikte 250.562 öğrenci ve 21.470 öğretmen dersbaşı yapacak.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Samsun'da yeni eğitim yılı: 250 binden fazla öğrenci sınıflarda

Yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor:

2026-2027 eğitim-öğretim sezonu, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Samsun genelinde bu yıl toplam 250.562 öğrenci dersbaşı yaparken, eğitim sürecini yürütecek öğretmen sayısı 21.470 olarak açıklandı.

okul ve derslik dağılımı:

İlde eğitim verecek kurum sayısı 1.089 olarak kaydedildi. Bu okullarda bulunan toplam derslik sayısı ise 13.276 olup, mevcut altyapı yeni dönemin örgütlenmesi için temel veri sağlıyor.

sınıf başına düşen öğrenci sayıları:

Resmi verilere göre derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokullarda 18, genel ortaöğretimde 21, mesleki ve teknik okullarda ise 18 olarak belirtildi. Bu oranlar, sınıf büyüklükleri ve kaynak dağılımı açısından eğitim planlamasında önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

SAMSUN’DA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIYLA BİRLİKTE 250 BİN 562 ÖĞRENCİ VE 21...

SAMSUN’DA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIYLA BİRLİKTE 250 BİN 562 ÖĞRENCİ VE 21 BİN 470 ÖĞRETMEN DERS BAŞI YAPACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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