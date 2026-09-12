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barın üniversitesi eaie 2026'da uluslararası iş birliklerini güçlendirdi

Bartın Üniversitesi, EAIE 2026'da Glasgow'da 'Study in Türkiye' standıyla 35 ülkeden 64 kurumla temas kurup uluslararası görünürlüğünü artırdı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

barın üniversitesi eaie 2026'da uluslararası iş birliklerini güçlendirdi

barın üniversitesi eaie 2026'da temsil edildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), yükseköğretim alanının önde gelen uluslararası organizasyonlarından 36. EAIE Yükseköğretim Konferansı ve Fuarı nda Glasgow'da yer aldı. Organizasyon bu yıl "The Rhythm of Revolution" temasıyla düzenlendi ve BARÜ, etkinlik boyunca kurumun uluslararasılaşma vizyonunu ve akademik çalışmalarını tanıttı.

etkinlikteki temaslar ve görüşmeler:

BARÜ, Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda oluşturulan Study in Türkiye standı kapsamında, Erasmus Koordinatörlüğü'nden Öğr. Gör. Dr. Esra Eroğuz Çoban ve Öğr. Gör. Kardelen Yaman tarafından temsil edildi. Standda yürütülen faaliyetler çerçevesinde kurum, 35 ülkeden 64 yükseköğretim kurumu ile ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Brezilya, Kanada, Çin, Güney Kore, Japonya, İtalya, Portekiz, Arjantin ve Romanya'dan temsilcilerle temaslar kuruldu.

kurumun uluslararasılaşma vizyonu:

Program sırasında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da BARÜ standını ziyaret ederek üniversitenin öğrenci ve personel hareketliliğine ilişkin bilgileri aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya toplantıların BARÜ'nün uluslararası ağını genişletme bakımından önemine vurgu yaparak, üniversitenin dünyanın önde gelen yükseköğretim platformlarında yer almaya devam edeceğini belirtti. Etkinlikte kurulan temasların, BARÜ'nün eğitim-öğretim ve akademik iş birlikleri açısından somut fırsatlara dönüştürülmesi hedefleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) YÜKSEKÖĞRETİM ALANININ ÖNEMLİ ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARINDAN 36....

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) YÜKSEKÖĞRETİM ALANININ ÖNEMLİ ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARINDAN 36. EAIE YÜKSEKÖĞRETİM KONGRE VE FUARI’NDA FARKLI ÜLKELERDEN ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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