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Malatya'da okul bahçe görevlilerine kapsamlı güvenlik eğitimi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi bahçe görevlilerine asayişten siber güvenliğe kadar kapsamlı bilgilendirme verdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Malatya'da okul bahçe görevlilerine kapsamlı güvenlik eğitimi

Malatya'da güvenlik bilgilendirme toplantısı

Malatya'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda "bahçe görevlisi" olarak görev yapacak personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve personele görev alanlarına ilişkin uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Toplantıda personele asayiş, narkotik, terör, trafik ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Her konu başlığı, sahada karşılaşılabilecek riskler, önleyici tedbirler ve yetkililere bildirim süreçleri çerçevesinde ele alındı.

Denetim ve amaç:

Yetkililer, bilgilendirmenin amacının öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni eğitim-öğretim dönemi süresince bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Toplantı, bahçe görevlilerinin okulların günlük işleyişindeki rolünü güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi ve sahadaki uygulamaların takip edileceği belirtildi.

MALATYA’DA OKUL BAHÇE GÖREVLİLERİNE GÜVENLİK EĞİTİMİ

MALATYA’DA OKUL BAHÇE GÖREVLİLERİNE GÜVENLİK EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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