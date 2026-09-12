Bağ bozumu coşkusu Belören beldesinde başladı: Gölbaşı Peygamber Üzümü öne çıkıyor

etkinlik sahnesi: bağ bozumu şenliklerinin açılışı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Beldesi'nde başlayan Bağ Bozumu Şenlikleri, yöreye özgü Gölbaşı Peygamber Üzümü'nün tanıtımını ve geleneksel tarım kültürünün aktarılmasını amaçlayan programlarla başladı. Etkinlik, hem üreticilerin gündemini hem de bölgeye ait tarım mirasını görünür kılmayı hedefliyor.

valinin katılımı ve hasada eşlik

Şenliklere Vali Abdullah Küçük de katıldı. Vali Küçük, Belörenli vatandaşlar ve üzüm üreticileriyle bir araya gelerek asmalardan üzüm kesip hasada eşlik etti. Üreticilerle yapılan sohbetlerde, üzümlerin bağlardan toplanmasından tanelenmesine kadar geçen süreç ele alındı ve üretim aşamaları hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

üretilen ürünler ve üreticinin emeği

Etkinlikte özellikle kurutmalık, pestil ve pekmez yapımında kullanılan şıralık üzümlere dikkat çekildi. Katılımcılar, üreticilerin emek ve alın terinin sofralara ulaşana dek geçen aşamalardaki önemine vurgu yaptı. Vali Küçük, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu dileğinde bulundu.

Bağ bozumu şenlikleri kapsamında bölgenin yöresel tarım ürünlerinin tanıtılması ve üzüm yetiştiriciliğinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Etkinlikler, hem yerel üretimin bilinirliğini artırmayı hem de genç kuşaklara tarımsal mirasın aktarımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE, YÖREYE ÖZGÜ GÖLBAŞI PEYGAMBER ÜZÜMÜNÜN TANITILMASI VE GELENEKSEL TARIM KÜLTÜRÜNÜN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ, BELÖREN BELDESİNDE BAŞLADI.