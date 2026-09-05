Bartın Üniversitesi saraybosna deklarasyonuyla araştırma ağını genişletti

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen II. Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ASAS 2026) kapsamında imzalanan Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonuna dâhil olarak uluslararası iş birliğini ileri taşıma yönünde önemli bir adım attı. Programı düzenleyen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAR) ile akademik kurumlar, yükseköğretimde iş birliği, araştırma ve uluslararasılaşma konularını ele aldı.

Deklarasyonun öncelikleri:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya tarafından imzalanarak ilan edilen ortak metinde; özgün ve değer merkezli uluslararasılaşma, eğitim ve akademik hareketlilik, küresel adalet ve insanlık yararına bilimsel araştırmalar ile sürdürülebilir kurumsal iş birlikleri ön plana çıktı. Deklarasyonda ayrıca, "Srebrenitsa’dan Gazze’ye" ifade edilerek soykırım ve sistematik zulümlere karşı adil ve vicdan merkezli bir bilim anlayışı vurgulandı ve akademik duruş çağrısı yapıldı.

Ortak projeler ve altyapı paylaşımı:

Bildirgeyle, dâhil olan üniversitelerin ortak bilimsel projeler geliştirmesi, araştırma merkezleri ve laboratuvarlar kurması, kuluçka yapılarına yönelik çalışmalar yürütmesi ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile iş birliği içinde olması hedefleniyor. Deklarasyon, üye kurumların sahip olduğu bilgi, deneyim ve araştırma altyapılarının daha etkin paylaşılmasını öngörerek bilimsel çıktıların yeni ortaklıklarla desteklenmesi ve elde edilen sonuçların teknolojiye dönüştürülmesi amacını taşıyor.

Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu'na Türkiye’den BARÜ ile birlikte toplam 16 üniversite katıldı. Listede Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi yer aldı.

Uluslararası katılımda ise Bosna Hersek, Malezya, Pakistan ve Özbekistan’dan akademik kuruluşlar bildirgeyi imzaladı. Aralarında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi, Bahria Üniversitesi, Semerkand Devlet Üniversitesi, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği, Milli Gençlik Vakfı ve USAR temsilcileri bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, deklarasyonun yeni araştırma projeleri, akademik hareketlilik ve bilgi paylaşımı açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) FARKLI ÜLKELERDEN ÜNİVERSİTELERİ BİR ARAYA GETİREN SARAYBOSNA YÜKSEKÖĞRETİM DEKLARASYONU’NA İMZA ATARAK ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI.