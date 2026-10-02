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Bartın üniversitesi the 2027 listesinde araştırma kalitesiyle öne çıktı

Bartın Üniversitesi, THE 2027'de 1201-1400 bandında yer aldı; araştırma kalitesiyle Türkiye'de 6., devlet üniversiteleri arasında 2. oldu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bartın üniversitesi the 2027 listesinde araştırma kalitesiyle öne çıktı

Bartın Üniversitesi dünya sıralamasında 1201-1400 bandında

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sıralamasında 1201-1400 bandında yer aldı. Listede toplam 2 bin 297 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada BARÜ, hem uluslararası görünümünü hem de akademik performansını korudu.

Sıralamadaki konum ve Türkiye içindeki yeri:

THE 2027 değerlendirmesinde Türkiye’den 124 üniversite yer aldı. BARÜ, aynı bantta bulunan 13 üniversiteyle birlikte Türkiye sıralamasında 23’üncü oldu; devlet üniversiteleri arasında ise 11 üniversiteyle paylaştığı konumla 13’üncülüğü elde etti.

Araştırma kalite performansı:

BARÜ, sıralamada özellikle Araştırma Kalitesi başlığında dikkat çekti. Bilimsel yayınların atıf etkisi, araştırma gücü ve araştırma etkisi gibi göstergeler temelinde yapılan değerlendirmede BARÜ; dünyada 823’üncü, Türkiye’de 6’ncı ve devlet üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer aldı. Bu sonuç, üniversitenin yayın üretimi ve atıf etkinliği açıdan kayda değer bir performans sergilediğini gösteriyor.

Puan artışları ve kurumsal strateji:

BARÜ, THE 2027 sonuçlarında Araştırma Ortamı, Uluslararası Görünüm ve Sanayi başlıklarında bir önceki yıla göre puanını artırdı. Üniversitenin üç kategoride puan yükseltmesi; araştırma ekosisteminin geliştirilmesi, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi etkileşiminin artırılması yönündeki çalışmalarının somut bir sonucu olarak değerlendirildi.

Rektörün değerlendirmesi:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, THE 2027 sonuçlarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Bartın Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, araştırma kalitesini ve uluslararasılaşmayı merkeze alan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda elde ettiğimiz sonucu daha ileriye taşımaktır. Araştırma altyapımızı güçlendirmeye, nitelikli bilimsel çalışmalarımızı artırmaya, uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ülkemizin yükseköğretim hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum."

BARÜ’nün bu başarıları, kısa vadede uluslararası görünürlüğünü artırmanın yanı sıra araştırma ortaklıkları ve sanayi iş birlikleri açısından yeni fırsatlar yaratabilir. Üniversitenin önümüzdeki dönemde altyapı yatırımları ve akademik programlarda kalite odaklı adımlar atması, sıralamadaki konumunu güçlendirebilir.

BARÜ, &quot;THE 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI&quot;NDA 1201-1400 BANDINDA YERİNİ ALDI

BARÜ, "THE 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI"NDA 1201-1400 BANDINDA YERİNİ ALDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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