Cizre’de kültürel mirasın yerinde tanıtımı:

"Maziden Atiye" programı kapsamında Marmara Bölgesi'nden Edirne, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Bursa'dan gelen öğrenciler, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar’ın ev sahipliğinde Cizre’de ağırlandı. Ziyaret boyunca gençlere ilçenin tarihi geçmişi, kültürel dokusu ve günlük yaşamla iç içe geçmiş eserler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretin rotası ve önemi:

Program kapsamında heyet, Cizre’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Kırmızı Medreseyi gezdi. Yüzyıllardır ayakta kalan medresede öğrenciler, bölgenin mimari özelliklerini, süsleme detaylarını ve eğitim-ritüel tarihine dair izleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Gezi, gençlerin somut örnekler üzerinden tarih bilincini pekiştirmesine olanak sağladı.

Kaymakam Baycar’ın rehberliğinde yapılan gösterimler ve açıklamalar, ziyaretin sadece bir gezi olmaktan öteye geçmesini sağladı; öğrenciler hem yapıların teknik özelliklerini hem de bölgedeki kadim medeniyetin izlerini tartıştı.

Gençlerin etkileşimi ve beklentiler:

Ziyaretin amaçları arasında tarih bilincini güçlendirmek ve şehirlerarası gönül köprüleri kurmak yer aldı. Öğrenciler, farklı kentlerden gelen akranlarıyla kültürel paylaşımlarda bulunurken, Cizre’nin yerel değerlerini yakından tanıma imkânı elde etti. Program yetkilileri, bu tür buluşmaların kültürel farkındalığı artırdığına dikkat çekti.

Sonuç olarak, Marmara’dan gelen gençlerin Cizre deneyimi, hem ev sahibi yöneticilerin tanıtım çabalarını hem de öğrencilerin tarih ve kültüre yönelik ilgisini güçlendirdi. Ziyaretin katılımcılar üzerinde kalıcı bir iz bırakarak ilerleyen dönemde benzer kültür alışverişlerine zemin hazırlaması bekleniyor.

“MAZİDEN ATİYE” PROGRAMI KAPSAMINDA MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ ÇEŞİTLİ İLLERDEN ŞIRNAK’A GELEN ÖĞRENCİLER, CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR’IN EV SAHİPLİĞİNDE İLÇENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLARINI GEZDİ.