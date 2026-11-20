organizasyon ve rekor detayları:

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastro Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında gerçekleştirilen gastronomi organizasyonu, Türkiye'nin mutfak zenginliğini büyük bir gösteriye dönüştürdü. Etkinlik boyunca ülkenin 81 iline ait yöresel yemekler hazırlandı ve ortaya çıkan çalışma Guinness Dünya Rekoru kaydına girdi.

Festival kapsamında kurulan 274 metre uzunluğundaki mutfakta üç gün boyunca sürdürülen hazırlıklarda toplam 963 farklı yemek yapıldı; bu sayı organizasyonun rekor başvurusunda öne çıkan veriler arasında yer aldı.

malatya'nın katkısı ve şeflerin rolleri:

Malatya'yı temsil eden Şef Halil Sarıal ile Hüseyin Deniz (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi), Doğu Anadolu mutfağının tanıtımına özel bir katkı sundu. İki şef, bölgedeki 14 ilin her birine ait 10'ar farklı yöresel yemek hazırlayarak toplam 140 lezzeti organizasyona kazandırdı.

Hazırlanan yemeklerle Doğu Anadolu'nun geleneksel pişirme teknikleri, yerel ürünleri ve kültürel çeşitliliği sahnede gösterildi; bu sunum bölgesel gastronominin tanıtımına önemli bir katkı sağladı.

Malatya Valiliği ise organizasyona katkı veren şefleri tebrik ederek, kent tanıtımına ve yerel gastronomi kültürünün yayılmasına yaptıkları katkılardan dolayý teşekkür etti.

MALATYALI ŞEFLER GUİNNESS DÜNYA REKORU’NA KATKI SUNDU